Le Toulousain Cyprien en demi-finale de The Voice

Samedi, sur TF1, le candidat toulousain de l’ équipe d’Amel Bent s’est qualifié pour les demi-finales. Cyprien tentera de prendre son billet pour le dernier carré samedi prochain en direct.

Quel parcours ! Après avoir chanté Versace on the Floor de Bruno Mars aux auditions, puis Histoire éternelle aux Battles, et Whitout You de David Guetta, le toulousain, natif de la réunion, s’est offert son billet pour les demi-finales en interprétant Halo de Beyoncé. Cette fois-ci, c’est le public présent sur place, soit 101 personnes, qui votait. Et Cyprien récolte 73% des votes. Incroyable !



Maintenant, il y aura du niveau en demi-finale mais Cyprien a toutes ses chances pour filer en finale.

En attendant découvrez sa prestation : https://www.tf1.fr/tf1/the-voice/videos/the-voice-2021-cyprien-chante-halo-de-beyonce-cross-battles-68320078.html