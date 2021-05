Antes et Madzes présente le clip de « Avant Après 1 »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Antes et Madzes, lauréats du concours Weekend des Curiosités x Crédit Agricole Toulouse 31, ont dévoilé vendredi le clip de « Avant Après 1 ».

Ce nouveau son est le premier volet d’une trilogie de freestyles. D’autres suivront rapidement. Le duo explique qu’ils voulaient « proposer un vrai mini-projet avec une suite cohérente ». Avant de nous mettre un peu plus l’eau à la bouge sur Facebook avec une phrase énigmatique « Alors pour les amateurs de détails et messages cachés, on vous conseille de suivre attentivement cette trilogie » . On est prévenu, on a hâte de découvrir la suite.

En attendant, on s’écoute « Avant Après 1 » d’Antes & Madzes.

Rap moderne et éclectique, Antes & Madzes proposent une musique simple et polyvalente leur permettant de jongler entre des sonorités inspirées de l’électro, de la pop ou même du rock, tout en conservant les codes rythmiques et textuels du rap. Ils proposent depuis un moment des sons incroyables comme le clip fou de « Comme si j’étais mort ».