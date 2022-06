Le TO XIII lance son ‘Summer Olympique’ !

Partager Facebook

Quatre matchs à domicile en un mois pour le Toulouse Olympique. Pour l’occasion, les toulousains lancent une opération spéciale pour le mois de juillet.

Le rugby ne s’arrête pas cet été et d’ailleurs, celui-ci s’annonce chargé pour le TO ! En effet, avec pas moins de 4 matchs à domicile pour les Olympiens durant le mois de juillet, le Toulouse Olympique a décidé de marquer le coup en proposant une offre mêlant programmation estivale tous publics et prix imbattables : le Summer Olympique.

Des tarifs imbattables

Toujours dans une optique de faire découvrir le XIII à un nouveau public et de rassembler un maximum de Toulousains, le TO XIII propose des tarifs inratables. Les quatre matchs du mois de juillet sont au prix exceptionnel de 25€ pour une place en Tribune Est. Les deux matchs au choix, parmi ces quatre dates, sont au prix de 15€ en Tribune Est. Les 6- 16 ans bénéficient toujours de la place à 1€. Attention, ces tarifs ne sont applicables que sur la billetterie en ligne.

Des matchs cruciaux

Les matchs à domicile sont une opportunité de taille pour le TO dans sa course au maintien en Super League. Maintenant que la deuxième partie de la saison est entamée, chaque rencontre compte et les Toulousains sont bien déterminés à prendre l’avantage à la maison, au stade Ernest-Wallon, afin de ne laisser filer aucun point. Trois des quatre équipes qui fouleront Ernest Wallon en juillet font partie à ce jour de la deuxième moitié du classement (6e , 8e, 10e) et les hommes de Sylvain HOULES ont montré qu’ils étaient en mesure de faire tomber même les plus grandes équipes. Avoir les encouragements de ses supporters n’en sera que plus avantageux pour eux.

Une programmation estivale et un esprit Guinguette

Tous les éléments sont réunis pour passer un bon moment avant d’assister au match : la légèreté des vacances scolaires, la météo, les horaires en fin de journée, etc. Ainsi, afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’un bon moment, le Toulouse Olympique propose un programme d’animation qui ravira tous types de supporters. Dans un esprit Guinguette, où il sera possible de se restaurer, boire un verre et profiter d’une ambiance musicale, petits et grands profiteront de nombreuses animations telles que des jeux de Molkky, Pétanque, Ping Pong, parcours multisports, structure gonflable et bien d’autres encore. Le cadre idéal pour une sortie en famille ou entre amis.