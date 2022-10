Mike et Riké de Sinsemilia au Studio 55 de Toulouse

Partager Facebook

Vendredi 14 octobre à 20h30, le Studio 55 accueillera pour une représentation exceptionnelle et inédite, les deux chanteurs du groupe Sinsemilia, Mike et Riké, pour leur spectacle « Souvenirs Saltimbanques ».

Mike et Riké ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia.

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils invitent les spectateurs à se plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Qu’ils soient fans de Sinsémilia ou non, les spectateurs embarquent pour un spectacle chaleureux dont on sort incontestablement avec le sourire.

Info et réservations : https://www.studio-55.fr/