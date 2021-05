Le TO XIII et Tony GIGOT ensemble vers la Super League

L’un des meilleurs joueurs français, Tony GIGOT, s’engage jusqu’à la fin de saison de Championship avec le Toulouse Olympique XIII, et ce avec effet immédiat.

De retour dans son club de cœur du SO Avignon en janvier dernier après une année 2020 chamboulée (une dizaine de matchs sur l’année, entre ses passages à Toronto et Wakefield), Tony et les dirigeants Vauclusiens s’étaient d’emblée entendus que si une opportunité de retrouver le plus haut niveau se présentait pour l’international français, il la saisirait.

Cette occasion s’est présentée, en prenant part au projet du club Olympien, qui n’a que la Super League comme ambition. L’expérience et la connaissance du natif d’Avignon de la compétition phare en Europe n’est plus à prouver, lui qui a joué au total plus de 140 matchs et marqué plus de 300 points avec les Dragons Catalans. Au TO, il retrouvera Rémi CASTY, avec qui il a remporté la coupe d’Angleterre en 2018, étant élu au passage meilleur joueur de la finale.

Cette saison, et comme chaque année, le TO a travaillé dur pour se bâtir un effectif capable de l’amener au plus haut niveau continental. L’arrivée de Tony GIGOT au poste de demi poursuit dans cette direction et vient compenser le départ de Ben REYNOLDS.