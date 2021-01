Le TO XIII et Frank WINTERSTEIN se séparent

D’un commun accord, le Toulouse Olympique XIII et Frank WINTERSTEIN ont décidé de mettre fin au contrat du joueur, et ce avec effet immédiat.

Arrivé à Toulouse il y a un peu plus d’un an pour prendre part à la

saison 2020 du Championship, l’australien de 34 ans et sa famille

souffraient du mal du pays, aggravé par la situation actuelle compliquée.