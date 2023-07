Le titre et le record du Monde pour le toulousain Léon Marchand sur 400m 4 nages

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce dimanche 23 juillet, lors de la finale des Mondiaux de Fukuoka (Japon), le toulousain Léon Marchand a décroché le titre de Champion du Monde en battant le record du Monde de Michael Phelps sur 400m 4 nages.

Le toulousain est dans une forme éblouissante. Ce dimanche, il a éclaboussé de son talent les Mondiaux de natation au Japon. Léon Marchand a battu le record du plus grand nageur de tous les temps, Micheal Phelps ( 28 médailles olympiques). Quinze ans après, le français a battu le record sur 400m 4 nages avec un chrono de 4’02 ‘’50 contre 4min 03’’84 pour l’américain. A 21 ans, il tape un grand coup et en plus, en finale pour décrocher un nouveau titre de Champion du Monde. Sur place, Micheal Phelps s’est levé pour applaudir le tricolore.

Léon Marchand s’est engagé sur quatre courses aux mondiaux dont le 200m 4 anges, le 200m Papillon et le 200m brasse où le record du monde peut être battu.