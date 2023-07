Les dernières du spectacle de Fabrice Eboué en 2024 à Toulouse

Partager Facebook

Le jeudi 14 mars 2024, Fabrice Eboué présentera pour la dernière fois à Toulouse, à la Halle aux Grains, son seul en scène Adieu Hier.

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…

Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! la plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

Rendez-vous en mars 2024 pour l’une des dernières de Fabrice Eboué à Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net