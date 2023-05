Le TFC sort vraiment un maillot aux couleurs du Stade Toulousain

Partager Facebook

Ce n’est plus un poisson d’avril. Le maillot aux couleurs du Stade toulousain du TFC voit enfin le jour aux couleurs rouges et noires !

Le 1er avril dernier, le Téfécé lançait, sous forme de plaisanterie, la sortie d’un maillot aux couleurs rouges et noirs du Stade Toulousain. Un hommage au leader du Top 14. Face à l’engouement des supporters des deux clubs sur les réseaux sociaux, l’équipementier des violets a réalisé un miracle pour le 4e maillot des toulousains.

Le club explique la naissance dans un communiqué : « Twitter, fais des miracles ! ». Pour les plus connectés d’entre vous, il n’est par rare de voir, sur le célèbre réseau social à l’oiseau bleu, des voeux formulés ainsi devenir réalité.

C’est certainement ce qu’il s’est passé lorsque nous publions, le 1er avril dernier, un visuel de notre maillot extérieur coloré en rouge et noir, pour soutenir le Stade Toulousain qui appelait toute la ville à se parer de rouge pour sa campagne de coupe d’Europe. L’occasion, sans l’avouer, de déclarer ainsi notre flamme à nos amis du rugby et à leur sport qui nous passionne.

Oui mais voilà, Twitter fait vraiment des miracles. Malgré toute notre énergie pour feindre la réalité, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir compris la supercherie de ce 1er avril. En revanche, ça n’a fait que confirmer votre envie de voir ce maillot hommage au grand jour. Et lorsqu’il a été question de vous lancer un défi qui nous semblait presque insurmontable, vous avez fait comme d’habitude : vous l’avez relevé, et atteint à vitesse V. Pour notre plus grand bonheur, et celui de Craft Sportswear qui les a réalisés. »

Le maillot révélé ce vendredi sera disponible sur la boutique en ligne dès demain et au stadium de Toulouse à partir de 19h.