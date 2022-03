Le talentueux Paul Mirabel en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Le succès continue pour Paul Mirabel qui sera en spectacle ce jeudi 24 mars au Casino Barrière de Toulouse avant un retour cet automne.

Originaire de Montpellier, Paul Mirabel s’installe à Paris en 2013 pour suivre des études de commerce. Après l’obtention de son Master 2 et d’une formation de 2 ans au Cours Florent, il commence à écumer les scènes ouvertes parisiennes. Il écrit et rode son spectacle à la Petite Loge puis au Théâtre du Marais, à Paris. Et puis voilà le spectacle Zèbre en tournée partout en France dont Toulouse par deux fois en 2022. Car oui , la révélation de l’humour jouera au Printemps du Rire le 24 mars 2022, avant de revenir le 19 octobre prochain.

En attendant, on peut l’écouter sur France Inter dans la Bande Originale chaque semaine de 11h à 12h.

Réservations : www.box.fr