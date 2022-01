Le Stade toulousain féminin en direct sur France 3 !

Partager Facebook

Dimanche 30 janvier, grande après midi de sports sur les antennes de France 3 occitanie avec le tournoi des Petits As de Tarbes et le match du Stade Toulousain Féminin face à l’ASM.

Nouvelle belle initiative de nos confrères de France 3 Occitanie pour mettre le sport régional à l’honneur. Dimanche, on pourra voir les rencontres de tennis junior et de rugby féminin.

Finales des 40e Petits As de Tarbes

Dès 13h35, nos antennes diffuseront les finales du tournoi des Petits As de Tarbes. Reconnu comme étant le championnat du monde junior de tennis, il regroupe chaque année les meilleurs jeunes joueurs de la planète, dans la catégorie des moins de 14 ans.

Championnat de France de rugby – Élite 1 féminine – Saison 2021-2022

À partir de 15h15, France 3 Occitanie diffusera la rencontre de rugby ASM Romagnat Rugby Féminin / Stade Toulousain. Championnes de France en titre et actuellement 2ème au classement, les filles de l’ASM Romagnat affronteront les Toulousaines, qui, après deux finales consécutives ont échoué la saison dernière en demi-finale mais sont actuellement en tête de la compétition.

Dans les deux équipes, on compte de nombreuses joueuses internationales : Jessy Tremoulière, Emma Couder et Caroline Thomas côté Romagnat et Gaëlle Hermet, Céline Ferrer, Maylin Traoré, Laure Sansus, Pauline Bourdon et Maëlle Filopon côté Toulouse.

Le match sera également diffusé sur les antennes de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos programmes en replay sur occitanie.france3.fr et sur france.tv