Le Stade toulousain dévoile son maillot pour la Champions Cup

Le Champion d’Europe 2021 dévoile un maillot exceptionnel où le Stade toulousain rend hommage à son créateur.

Il y a 100 ans, le fondateur Ernest Wallon disparaissait. En son hommage, le Maillot Third, celui pour la Champions Cup, reprend les traits de Toulouse, berceau de l’Histoire du club. Mais aussi se voit orner d’or sur son loge et ses sponsors. On y jettent un oeil de près, on reconnait la carte de la ville rose.

