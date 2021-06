Le Stade Toulousain défilera samedi à Toulouse

Partager Facebook

Ce samedi 26 juin, sur les allées Jean-Jaurès, à Toulouse, le Stade Toulousain et ses joueurs présenteront aux supporters la Coupe d’Europe remportée à Twickenham le 22 mai dernier, et peut-être plus…

Comme s’y étaient engagés Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, Toulouse célèbrera ses joueurs et la 5ème étoile européenne remportée par le Stade.

Préparée en étroite collaboration avec le Stade Toulousain, une parade en bus à impériale est prévue pour saluer le public à compter de 16h. Le bus descendra puis remontera les allées Jean Jaurès rénovées. Elles permettent d’accueillir des évènements populaires et de beaux moments de partage, et seront le lieu de ces retrouvailles entre le Stade et les Toulousains.

Afin de permettre que ce moment de communion entre les joueurs et les Toulousains se déroule dans les meilleures conditions de sécurité, un dispositif dynamique de circulation des piétons sera mis en place. Pour ce faire :

> le stationnement sera interdit sur les allées Jean-Jaurès dès le 25 juin 14h ;

> les parkings Marengo et Jean Jaurès seront fermés à partir de 10h, le 26 juin et jusqu’à la fin de l’événement ;

> la station de métro Jean Jaurès sera fermée pour la durée de la parade ;

> de manière générale, la circulation automobile sera perturbée, de 10h à 21h et interdite dans le secteur défini en annexe. Les personnes s’y rendant sont invitées à anticiper leur déplacement.

Dès lors que la distanciation physique ne sera pas possible et en application de l’arrêté préfectoral du 18 juin 2021, le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du périmètre.Tous les supporters du Stade Toulousain sont invités à respecter les gestes barrières.