Le Stade Toulousain affrontera une équipe nationale à l’automne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’équipe masculine de rugby des États-Unis et le Stade Toulousain vont s’affronter en Utah le 17 septembre prochain.

La Rugby Alliance, un partenariat international entre les clubs de rugby professionnels Stade Toulousain et les Utah Warriors, a annoncé aujourd’hui un match historique de rugby qui se déroulera en Utah et rassemblera des fans de rugby et des novices du sport du monde entier. Cet automne, les amateurs de sport auront la chance d’assister à une confrontation entre l’équipe nationale masculine de rugby des États-Unis, les USA Eagles, et le Stade Toulousain le dimanche 17 septembre à 16h00 (heure locale) au stade America First Field à Sandy, Utah.

Les billets sont en vente pour le grand public depuis ce matin, avec des prix allant de 20$ à 500$ pour un accès VIP complet. Les prix des billets commencent à 17$ pour ceux qui les achètent tôt.

Les USA Eagles sont une équipe composée des meilleurs joueurs de rugby du pays, dont plusieurs athlètes des Utah Warriors, tels que Paul Mullen, Mika Kruse, Lance Williams, Angus McClellan, Joe Mano et Thomas Tu’avao, qui feront partie de l’équipe cet automne. Pour ajouter à la rivalité passionnée, un joueur américain du Stade Toulousain, David Ainu’u, rejoindra l’équipe des Eagles en cours de match.