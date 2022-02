Le Spectacle « Dans la Peau de Cyrano » s’invite au Studio 55

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plus de 600 représentations en France et à travers le monde, le Spectacle “Dans la Peau de Cyrano” de Nicolas Devort sera sur la scène du Studio55 le samedi 19 février.

Pour l’accueil de leur premier « guest », le trio à la tête de la direction artistique du théâtre a choisi Nicolas Devort. Une véritable fierté pour Melissa, Fred et Pat que de faire découvrir cet artiste, leur coup de cœur du Festival d’Avignon, au public toulousain. Entre humour et émotion, « Dans la Peau de Cyrano » embarque le spectateur dans le monde de l’adolescence et aborde la question de la différence et de l’acceptation.

Dans le spectacle, Nicolas Devort raconte l’histoire de Colin. Cet ado fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence à découvrir au Studio 55 de Toulouse le 19 février.

Informations / billetterie au www.studio-55.fr