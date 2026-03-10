Le Sicoval lance sa 4e Semaine du Numérique Responsable : IA, Écologie et Inclusion au programme !

Partager Facebook

Twitter

Du 16 au 21 mars 2026, le Sud-Est toulousain se mobilise pour une technologie plus humaine et plus sobre. Pour la quatrième année consécutive, le Sicoval organise la Semaine du Numérique Responsable.

Cet événement, entièrement gratuit et ouvert à tous, invite citoyens et professionnels à s’interroger sur l’impact environnemental, économique et social de nos usages digitaux. Une initiative indispensable à l’heure où l’Intelligence Artificielle transforme notre quotidien.

Comprendre et apprivoiser l’IA : Les Cafés IA

L’Intelligence Artificielle est partout, mais comment fonctionne-t-elle vraiment ? Le Sicoval propose des Cafés IA, des moments d’échanges conviviaux pour débattre et expérimenter les usages de l’IA.

Lundi 16 mars (18h-20h) : Maison des associations, Ramonville Saint-Agne.

Mercredi 18 mars (18h-20h) : Espace de vie sociale l’Escambi, Castanet-Tolosan.

Ateliers ludiques : Fresque du Numérique et Camion Mobile

Pour mieux comprendre l’envers du décor de nos écrans, plusieurs animations interactives sont au programme :

La Fresque du Numérique : Le mercredi 18 mars à Belberaud, participez à un atelier ludique pour mesurer l’empreinte écologique du digital et trouver des solutions concrètes pour la réduire. Sur inscription au 05 61 81 03 54.

Le Camion du Numérique : Planète Sciences Occitanie débarque à Castanet-Tolosan le mercredi 18 mars. Un voyage fascinant dans l’histoire de la robotique et de l’IA pour les petits (dès 10 ans) et les grands. Sur inscription : 06 83 64 32 67 – evs@castanet-tolosan.fr.



Focus Professionnels : Quel impact écologique pour l’IA ?

Le jeudi 19 mars, direction l’IOT Valley à Labège pour une Masterclass exclusive intitulée « L’impact écologique de l’IA ».

Derrière chaque requête ChatGPT ou génération d’image se cache une consommation d’énergie et d’eau massive. Animée par Anaïs Honnet, experte en Data & IA, cette session décryptera la réalité environnementale des nouvelles technologies. Un rendez-vous crucial pour les entreprises du territoire.

Horaire : 12h à 14h – Bâtiment Data Valley.

Pourquoi participer à cette semaine ?

Gratuité : Tous les ateliers et conférences sont en accès libre.

Inclusion : Des thématiques abordables pour tous les niveaux, des néophytes aux experts.

Proximité : Des événements répartis sur tout le territoire du Sicoval (Labège, Ramonville, Castanet, Belberaud).

Résumé des infos pratiques