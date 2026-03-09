Jeune Lion en concert à Toulouse : La pépite de la New Wave africaine débarque à la Cartoucherie !

Le vent de la modernité souffle sur la Ville Rose. Le dimanche 5 avril 2026 à 20h00, la scène de la Cabane des Halles de la Cartoucherie accueillera l’un des phénomènes les plus captivants de la scène actuelle : Jeune Lion.

Dans le cadre de son très attendu « Babylone Brûle Tour », l’artiste ivoirien vient confirmer son statut de leader de la nouvelle garde du rap africain.

Jeune Lion : L’univers mystique de la « New Wave » ivoirienne

Originaire de Côte d’Ivoire, Jeune Lion n’est pas un rappeur comme les autres. Il s’est imposé comme le porte-parole d’une génération qui mélange avec brio réalité urbaine et esthétique sacrée. Son style, qualifié de « trap mystique », se distingue par des chants habités et une voix unique qui ne laisse personne indifférent.

Avec plus de 180 000 auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming, il incarne cette Afrique qui innove et s’exporte. Après avoir rempli deux dates à La Place à Paris lors de sa précédente tournée, il passe à l’étape supérieure avec un projet ambitieux : « Babylone Brûle ».

Pourquoi ne pas manquer ce concert à la Cartoucherie ?

Le choix de la Cabane des Halles de la Cartoucherie pour ce concert n’est pas anodin. Ce lieu emblématique du renouveau toulousain offre un cadre brut et chaleureux, parfaitement en adéquation avec l’univers hybride de Jeune Lion.

Attendez-vous à :

Un mélange détonnant d’ afro-urban et de trap.

Des visuels puissants qui accompagnent une scénographie pensée pour l’immersion.

L’énergie brute d’un artiste en pleine ascension, juste avant qu’il ne remplisse les plus grandes enceintes européennes.

Le « Babylone Brûle Tour » : Un événement attendu

Ce concert marque une étape clé pour les fans toulousains. Le projet Babylone Brûle s’annonce comme un manifeste d’émancipation et d’ambition, porté par des textes qui oscillent entre spiritualité et soif de réussite. C’est l’occasion idéale de découvrir en live les nouveaux titres de celui qui redéfinit les codes du rap francophone.

Informations Pratiques