Sortie Famille : Embarquez pour le voyage magique de « Lulu au pays des comptines » à la Violette !

Le rendez-vous est pris pour les tout-petits et leurs parents ! Le vendredi 13 mars 2026 à 10h00, le chaleureux Théâtre de la Violette à Toulouse ouvre ses portes à une création pleine de douceur : « Lulu au pays des comptines ».

Un spectacle idéal pour une première sortie culturelle, conçu spécifiquement pour l’éveil des enfants de 9 mois à 7 ans.

Un voyage poétique sur un arc-en-ciel magique

Lulu invite les jeunes spectateurs à attacher leur ceinture pour un périple extraordinaire. À bord d’un arc-en-ciel magique, les enfants partent à la rencontre d’amis hauts en couleur : un lapin malicieux, une petite souris, une abeille travailleuse et même un loup… tout à fait gentil !

Ce spectacle de 30 minutes (un format parfaitement adapté à la capacité d’attention des plus petits) est un véritable tourbillon de chansons et de bonne humeur.

Pourquoi les enfants (et les parents) vont adorer ?

L’interaction : Les enfants redécouvrent leurs comptines préférées dans une mise en scène interactive qui stimule leur imagination.

La magie du direct : Entre chansons et moments de magie, le spectacle capte le regard des bébés dès 9 mois.

Un cadre intimiste : Le Théâtre de la Violette est réputé pour sa proximité avec les artistes, offrant une expérience rassurante et immersive pour les familles.

Un moment de partage à petit prix

Dans une volonté de rendre la culture accessible à tous dès le plus jeune âge, le spectacle est proposé à un tarif tout doux. C’est l’occasion parfaite pour s’offrir une parenthèse enchantée en plein cœur de la semaine.

Informations Pratiques