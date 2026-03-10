Sortie Famille : Embarquez pour le voyage magique de « Lulu au pays des comptines » à la Violette !

Le rendez-vous est pris pour les tout-petits et leurs parents ! Le vendredi 13 mars 2026 à 10h00, le chaleureux Théâtre de la Violette à Toulouse ouvre ses portes à une création pleine de douceur : « Lulu au pays des comptines ».
Un spectacle idéal pour une première sortie culturelle, conçu spécifiquement pour l’éveil des enfants de 9 mois à 7 ans.
Un voyage poétique sur un arc-en-ciel magique
Lulu invite les jeunes spectateurs à attacher leur ceinture pour un périple extraordinaire. À bord d’un arc-en-ciel magique, les enfants partent à la rencontre d’amis hauts en couleur : un lapin malicieux, une petite souris, une abeille travailleuse et même un loup… tout à fait gentil !
Ce spectacle de 30 minutes (un format parfaitement adapté à la capacité d’attention des plus petits) est un véritable tourbillon de chansons et de bonne humeur.
Pourquoi les enfants (et les parents) vont adorer ?
-
L’interaction : Les enfants redécouvrent leurs comptines préférées dans une mise en scène interactive qui stimule leur imagination.
-
La magie du direct : Entre chansons et moments de magie, le spectacle capte le regard des bébés dès 9 mois.
-
Un cadre intimiste : Le Théâtre de la Violette est réputé pour sa proximité avec les artistes, offrant une expérience rassurante et immersive pour les familles.
Un moment de partage à petit prix
Dans une volonté de rendre la culture accessible à tous dès le plus jeune âge, le spectacle est proposé à un tarif tout doux. C’est l’occasion parfaite pour s’offrir une parenthèse enchantée en plein cœur de la semaine.
Informations Pratiques
-
Spectacle : Lulu au pays des comptines
-
Lieu : Théâtre de la Violette (67 Chemin de Pujibet, 31200 Toulouse)
-
Date : Vendredi 13 mars 2026 à 10h00
-
Public : De 9 mois à 7 ans
-
Durée : 30 minutes
-
Tarifs : De 6 € à 7 €
-
Réservations : Fortement conseillées auprès du théâtre !