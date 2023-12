Le Salon Régional de l’Agriculture s’installe à Toulouse ce week-end !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 19ème édition du salon régional de l’agriculture REGAL Sud de France-l’Occitanie prend place au MEETT Toulouse du 15 au 17 décembre.

Ouvert à tous, le salon régional de l’agriculture REGAL Sud de France–l’Occitanie revient cette année. Organisé par la région Occitanie, l’événement accueillera le meilleur de l’agriculture et de la mer dans un cadre ludique et populaire. Cette année, parmi les nouveautés, le public pourra vivre deux nocturnes festives le vendredi et le samedi soir.

Petits et grands pourront ainsi découvrir : le grand marché d’Occitanie avec plus de 200 producteurs des 13 départements d’Occitanie, la Ferme pédagogique ainsi qu’un grand espace d’expériences sensorielles et d’animation culinaires. Parmi les 600 produits régionaux à découvrir et déguster sur place, 65% sont référencés sous la marque régionale Sud de France-l’Occitanie.

Alors juste avant les fêtes, l’occasion est belle de découvrir les produits locaux et soutenir les agriculteurs et artisans occitans.

Infos pratiques :

Entrée gratuite et téléchargeable sur regal.laregion.fr

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, de 10h à 19h

nocturnes le vendredi et le samedi jusqu’à 22h.

MEETT, Concorde Avenue 31840 Aussonne