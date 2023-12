Du cinéma pour le jeune public à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les enfants sont attendus du 15 au 17 décembre pour la 5e édition de la Cinémathèque Junior en Fête.

La Cinémathèque Junior en fête !, c’est cinq jours d’ateliers de création, de séances spéciales et d’animations à la Cinémathèque de Toulouse autour du cinéma. Pour cette 5e édition, il y en aura pour tous les gouts avec de belles découvertes.

Enfants et ados sont conviés à découvrir les coulisses du 7e art avec des animations en lien. Ils pourront découvrir notamment le cinéma d’animation avec le studio de la Ménagerie. D’autres, plus curieux, pourront également manipuler de la pellicule et devenir projectionniste le temps d’un après-midi, créer leurs propres films grâce à la table Mash-up ou participer à une étonnante séance de cinéma à l’heure du petit-déjeuner.

En plus de ciné-concerts autour des aventures de la Petite Taupe avec au piano Arthur Guyard, il y aura des films comme Batman le Défi et Mary Poppins. Le Festival s’ouvrira d’ailleurs le 15 décembre avec la projection du classique de Robert Stevenson avec des animations dans le Hall de la Cinémathèque.

Plus d’infos : lacinemathequedetoulouse.com