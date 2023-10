Le salon BrickLive débarque à Toulouse pour les vacances

Partager Facebook

Pendant les vacances de la Toussaint, le salon BrickLive met à la disposition de toutes les mains des millions de petites briques colorées pour créer et s’amuser du 21 au 29 octobre au MEETT. En prime, une exposition de 26 dinosaures plus vrais que nature !

S’amuser, créer, s’extasier et même souffler ses bougies… BrickLive est un immense terrain de jeu interactif installé au MEETT pour les vacances de la Toussaint. Familles et grands enfants sont invités à plonger à deux mains dans les petites briques colorées, à travers des animations, des ateliers, et des concours. Les plus contemplatifs pourront également admirer une incroyable exposition sur les dinosaures.

Un monde magique, d’activités en ateliers

C’est le contraire d’un musée où l’on peut toucher seulement avec les yeux : 2 millions de briques de jeu multicolores sont à disposition des visiteurs sur plus de 5000 m2. Les possibilités sont infinies et la seule limite à la création est l’imagination.

Enfants, parents et fans de tous âges ont l’embarras du choix, entre s’asseoir dans une véritable piscine de briques pour construire à loisir, bâtir ses envies sur la grande mosaïque participative en mode graffitis, ou encore tester sur une rampe de course ses propres engins tous juste emboités.

Espaces à thèmes pour les fans

Les admirateurs de Star Wars pourront se livrer à une bataille spatiale, quand les Ninjago se fraieront un chemin dans un univers Ninja. D’autres encore donneront libre cours à leur vision du monde sur l’espace Minecraft. Les férus d’architecture trouveront leur bonheur dans des bacs remplis d’éléments de style architectural spécialement sélectionnés pour bâtir ponts et gratte-ciels et construire la ville de leurs rêves.

Spectaculaire : les dinosaures « grandeur nature »

Cette exposition qui fait le tour du monde s’installe au MEETT. De toutes tailles, les spinosaures, velociraptors et leurs baby dino conçus par des experts vont en fasciner plus d’un. 26 modèles constitués d’un million de briques rendent cette expérience immersive aussi vraie que nature, avec des explications pédagogiques à l’intention des plus jeunes. Selfie original garanti !

Brick Live

Tous les jours du 21 au 29 octobre, de 10h à 18h30

MEETT Toulouse

infos : www.bricklive.co