Le groupe Higly Suspect en concert à Toulouse

Le groupe Higly Suspect présentera son nouvel opus « The Midnight Demon Club » lors d’un concert au Metronum Toulouse ce mercredi 18 octobre.

Formé en 2009 à Cape Cod, le groupe de Johnny Stevens (guitare, chant, synthé) et des frères jumeaux Ryan (batterie, chant) et Rich Meyer (basse, chant) continue de tourner sur les cènes du monde entier. Après le succès de leur premier album Mister Asylum, ils enregistrent un deuxième album complet, The Boy Who Died Wolf, qui est sorti en novembre de la même année. Le premier single de l’album, « My Name Is Human », est arrivé en tête du classement Mainstream Rock de Billboard et a valu à Highly Suspect une nouvelle nomination aux Grammy Awards dans la catégorie « Meilleure chanson rock ».

La hype grandissante leur permet l’enregistrement de MCID avec des invités comme Young Thug, Gojira, Tee Grizzley et Conor Mason de Nothing But Thieves.Trois ans plus tard, en 2022, Highly Suspect sort The Midnight Demon Club, un album cinétique et vivifiant qui associe des rythmes hip-hop et des paysages sonores cinématiques à un métal flamboyant.

Un album à découvrir en live ce mercredi soir au Metronum de Toulouse.

Réservations : lemetronum.fr