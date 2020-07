Festival La Vadrouille près de Toulouse ce weekend

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rendez-vous les 1er et 2 août au Domaine de Ribonnet, à 30 minutes de Toulouse, pour le festival La Vadrouille.

C’est confirmé. La cavale campagnarde estivale La Vadrouille aura bien lieu le Week-End du 01 & 02 Août prochain. Pour ceux qui sans doute ne connaissent pas encore La Vadrouille, c’est un festival fait pour les amis, les enfants, la famille, les amoureux, etc…C’est un Festival fait par une joyeuse bande d’amis pour qui passer des bons moments et les proposer est un style de vie. Un festival donc conçu pour créer des liens, des rencontres en découvrant des saveurs locales et des artistes bourrés de talents.

Un festival qui réunit enfin les gens simplement dans la bonne humeur sur le splendide Domaine de Ribonnet ( https://www.vin-ribonnet.com/fr/)

Sur place donc, des lives avec SLIM PAUL – PRINCESS THAILAND – GONES – AZAMAT B b2b- LESZCYNSKA – TOM TERRIEN & AGATHE DA RAMA (nouvelle création) – MATEO LANGLOIS – EDGAR MAUER – KEVIN COLIN ET LES CRAZY ANTONINS – M4ON4 – COCOA SAP – WERONIK – BRICE LEE – BARBOIS. Mais aussi de la danse avec les compagnies M.O et Embrouillamini.

Sans oublier les plaisirs de la bouche pour les plus groumand. La Vadrouille s’attache à proposer une restauration gourmande à base de produits locavore, se saison, artisanaux et souvent bio.

Bref, un festival pour vos cinq sens au mois d’aout près de Toulouse. Les billets et pass sont disponibles à cette adresse https://primary.festik.net/

La programmation musicale :

SAMEDI 1er AOÛT

PRINCESS THAILAND Rock noisy –

EDGAR MAUER Pop Rock

KEVIN COLIN ET LES CRAZY ANTONINS Rock Psyché Existentialiste

MATEO LANGLOIS Chanson

GONES From Jazz to House, from Hip-Hop to Broken Beat

WERONIKA House

RADIO NOVA sound system

COMPAGNIE M.0 danse

DIMANCHE 2 AOÛT

AZAMAT B b2b LESZCYNSKA Electro

SLIM PAUL Blues Rock

LORENZO NACCARATO piano jazz

TOM TERRIEN & AGATHE DA RAMA (nouvelle création) Electro Jazz

BRICE LEE Groove Électronique

BARBOIS afro-disco-house

M4ON4 Electro ambiante

COCOA SAP Musiques endiablées de l’hémisphère sud

EMBROUILLAMINI danse