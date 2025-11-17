LE RETOUR ÉVÉNEMENT : JULIEN DORÉ EN CONCERT AU ZÉNITH DE TOULOUSE !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’artiste aux multiples succès, Julien Doré, revient pour une soirée onirique et poétique au Zénith Toulouse Métropole le samedi 29 novembre 2025 à 20h00 !

Après une tournée triomphale qui a marqué les esprits, l’icône de la pop française, Julien Doré, est de retour sur scène et fait escale à Toulouse pour le plus grand plaisir de ses fans. Le samedi 29 novembre 2025, le Zénith Toulouse Métropole vibrera au rythme de ses mélodies poétiques et de son univers singulier.

Avec son style inimitable, à la fois tendre, décalé et profondément mélancolique, Julien Doré promet un nouveau spectacle qui saura une fois de plus émerveiller son public.

L’Univers Poétique de Julien Doré

Julien Doré est reconnu pour ses mises en scène soignées, ses chansons qui naviguent entre humour fin et émotion brute, et sa capacité à créer une véritable bulle de douceur sur scène.

Attendez-vous à retrouver les titres emblématiques de sa riche discographie, ainsi que les chansons de son dernier album, dans une ambiance qui mêlera l’énergie du rock, la délicatesse de la pop et, bien sûr, la présence de ses mascottes légendaires.

C’est une soirée qui s’annonce déjà inoubliable pour tous ceux qui aiment la musique française de qualité, portée par un artiste qui ne cesse de se réinventer.

Informations Pratiques