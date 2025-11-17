ÉNERGIE ET NOUVEL ALBUM : CHARLIE WINSTON DE RETOUR AU BIKINI !

Le « troubadour moderne » Charlie Winston s’installe au Bikini le vendredi 21 novembre 2025 à 19h30 pour partager l’histoire d’amour universelle de son nouvel album, Love Isn’t Easy !

Le chanteur britannique au style inimitable, Charlie Winston, fait son grand retour sur la scène toulousaine avec la tournée de son 6ᵉ album, « Love Isn’t Easy ». Après des mois d’attente, les fans pourront retrouver l’artiste au Bikini près de Toulouse pour un concert intimiste et vibrant.

Avec cet opus, Charlie Winston nous ouvre les portes d’une histoire d’amour universelle : non pas une romance éphémère, mais une relation profonde, qui se construit pas à pas. On y retrouve les élans des débuts, les épreuves, les possibles séparations, mais surtout cette nécessité essentielle : apprendre à s’aimer soi-même pour mieux aimer les autres.

Le Collectif au Cœur de l’Émotion

Ce nouveau projet marque un retour à l’essentiel, nourri par l’énergie du collectif. Charlie Winston retrouve son rôle naturel de chef de bande, entouré de ses musiciens complices avec qui il partage la scène depuis deux ans : François Lasserre (guitare), Louis Sommer (clarinette basse, basse) et Noé Benita (batterie).

Ensemble, ils laissent circuler l’humour, l’émotion et l’énergie, offrant un album et un spectacle vibrant et organique, où la musique respire comme une extension de l’artiste. C’est dans cet état d’esprit joyeux que Charlie Winston retrouvera la scène !

Informations Pratiques & Distribution