LA FOLLE ESPÉRANCE : ENRICO MACIAS CÉLÈBRE 63 ANS DE CARRIÈRE AU BASCALA !

L’icône de la chanson française, Enrico Macias, vous donne rendez-vous pour une soirée lumineuse et festive au Bascala (Bruguières), le mardi 2 décembre 2025 à 20h30 !

Avec « La Folle Espérance ! », Enrico Macias signe une tournée généreuse et rayonnante pour célébrer une carrière exceptionnelle de 63 ans. Un véritable exploit dans le paysage musical, qui témoigne de sa passion inaltérable pour la scène et le public.

Entouré de ses fidèles musiciens, il propose un concert rempli de souvenirs et d’émotions. Attendez-vous à un mélange enchanteur de refrains populaires, de mélodies intemporelles et de cette énergie solaire qui le caractérise.

Un Message de Paix et de Fraternité

Plus qu’un simple concert, c’est un moment de partage intergénérationnel. Porteur d’un message universel de paix et de fraternité, Enrico Macias continue de rassembler toutes les générations avec la même chaleur humaine et la même sincérité.

Cette soirée lumineuse, entre passé et présent, est portée par la voix d’un chanteur qui ne cesse de transmettre et de célébrer la joie de vivre.

Préparez Votre Soirée au Bascala

Pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, le Bascala ouvre ses portes une heure avant le début du spectacle. Profitez de cet instant pour boire un verre au bar du Bascala et partager un moment convivial entre amis ou en famille en amont du concert.

Informations Pratiques & Réservation