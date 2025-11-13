LE RETOUR ÉVÉNEMENT : CHANTAL LADESOU EN SCÈNE AU CASINO BARRIÈRE !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’inimitable Chantal Ladesou revient sur les planches à Toulouse avec un tout nouveau spectacle, le samedi 7 mars 2026 à 20h30 !

Après avoir enchanté le public sur les plateaux de télévision et les écrans de cinéma, l’icône de l’humour français, Chantal Ladesou, est de retour sur sa scène de prédilection : les planches !

Elle s’installe au prestigieux Casino Théâtre Barrière de Toulouse le samedi 7 mars 2026 pour partager son univers unique. Ce nouveau seul-en-scène promet d’être à son image : décalé, exubérant et terriblement drôle.

La Diva de l’Humour, Plus Drôle que Jamais !

Retrouvez tout ce qui fait le charme et le génie comique de Chantal Ladesou :

Sa voix rauque et inimitable qui ponctue des gaffes légendaires.

qui ponctue des gaffes légendaires. Son sens aigu de l’ autodérision et son franc-parler légendaire.

et son franc-parler légendaire. Des anecdotes hilarantes sur sa vie, ses rencontres et l’absurdité du quotidien.

C’est un véritable concentré d’énergie et de bonne humeur que Chantal Ladesou offre à son public toulousain. Préparez-vous à une avalanche de rires et à une soirée qui célèbre l’humour sans filtre ! Un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de comédie à la fois cash et chaleureuse.

Informations Pratiques & Réservation