LE RETOUR ÉVÉNEMENT : CHANTAL LADESOU EN SCÈNE AU CASINO BARRIÈRE !

L’inimitable Chantal Ladesou revient sur les planches à Toulouse avec un tout nouveau spectacle, le samedi 7 mars 2026 à 20h30 !
Après avoir enchanté le public sur les plateaux de télévision et les écrans de cinéma, l’icône de l’humour français, Chantal Ladesou, est de retour sur sa scène de prédilection : les planches !
Elle s’installe au prestigieux Casino Théâtre Barrière de Toulouse le samedi 7 mars 2026 pour partager son univers unique. Ce nouveau seul-en-scène promet d’être à son image : décalé, exubérant et terriblement drôle.
La Diva de l’Humour, Plus Drôle que Jamais !
Retrouvez tout ce qui fait le charme et le génie comique de Chantal Ladesou :
- Sa voix rauque et inimitable qui ponctue des gaffes légendaires.
- Son sens aigu de l’autodérision et son franc-parler légendaire.
- Des anecdotes hilarantes sur sa vie, ses rencontres et l’absurdité du quotidien.
C’est un véritable concentré d’énergie et de bonne humeur que Chantal Ladesou offre à son public toulousain. Préparez-vous à une avalanche de rires et à une soirée qui célèbre l’humour sans filtre ! Un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de comédie à la fois cash et chaleureuse.
Informations Pratiques & Réservation
|Artiste
|Chantal Ladesou
|Date
|Samedi 7 mars 2026
|Heure
|20h30
|Lieu
|Casino Théâtre Barrière de Toulouse (18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse)
|Tarifs
|Catégorie 3 : 43 €
|Catégorie 2 : 50 €
|Carré Or / Catégorie 1 : 56 €
|Réservation
|Billets disponibles en ligne sur Box.fr