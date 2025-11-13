jeudi , 13 novembre 2025

LE RETOUR ÉVÉNEMENT : CHANTAL LADESOU EN SCÈNE AU CASINO BARRIÈRE !

L’inimitable Chantal Ladesou revient sur les planches à Toulouse avec un tout nouveau spectacle, le samedi 7 mars 2026 à 20h30 !

Après avoir enchanté le public sur les plateaux de télévision et les écrans de cinéma, l’icône de l’humour français, Chantal Ladesou, est de retour sur sa scène de prédilection : les planches !

Elle s’installe au prestigieux Casino Théâtre Barrière de Toulouse le samedi 7 mars 2026 pour partager son univers unique. Ce nouveau seul-en-scène promet d’être à son image : décalé, exubérant et terriblement drôle.

La Diva de l’Humour, Plus Drôle que Jamais !

Retrouvez tout ce qui fait le charme et le génie comique de Chantal Ladesou :

  • Sa voix rauque et inimitable qui ponctue des gaffes légendaires.
  • Son sens aigu de l’autodérision et son franc-parler légendaire.
  • Des anecdotes hilarantes sur sa vie, ses rencontres et l’absurdité du quotidien.

C’est un véritable concentré d’énergie et de bonne humeur que Chantal Ladesou offre à son public toulousain. Préparez-vous à une avalanche de rires et à une soirée qui célèbre l’humour sans filtre ! Un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de comédie à la fois cash et chaleureuse.

Informations Pratiques & Réservation
Artiste Chantal Ladesou
Date Samedi 7 mars 2026
Heure 20h30
Lieu Casino Théâtre Barrière de Toulouse (18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse)
Tarifs Catégorie 3 : 43 €
Catégorie 2 : 50 €
Carré Or / Catégorie 1 : 56 €
Réservation Billets disponibles en ligne sur Box.fr

