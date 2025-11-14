RIRES ET RÉVOLUTION : CAMILLE GIRY DÉGOMME LE PATRIARCAT À L’ARIA !

Le phénomène Camille Giry (du duo Camille & Justine) se lance en solo avec « Ça va bien se passer » à L’Aria (Cornebarrieu) le vendredi 20 mars 2026 à 20h30 !
Elle est féministe. Elle est drôle. Et elle vous prouve que l’un n’empêche pas l’autre, bien au contraire !
Camille Giry, connue pour former le duo Camille & Justine qui cartonne sur les réseaux sociaux avec plusieurs centaines de milliers d’abonné.es, se lance en solo avec son premier one-woman-show : « Ça va bien se passer ».
Pendant une heure, entre rires et réflexions profondes, Camille s’attaque de front aux clichés. Elle est souvent définie comme « féministe », et elle compte bien vous prouver que, franchement, c’est carrément cool !
Un Débriefing Hilarant et Implacable
L’artiste, comédienne de formation (Cours Florent) et scénariste (elle a écrit et réalisé son premier court métrage Bâtardes glorieuses en 2023), utilise tout son talent pour un spectacle qui se veut accessible et percutant :
- Rires et Réflexions : Des chiffres implacables aux métaphores animales, en passant par des émotions brutes et des mauvais mimes.
- Mission : Donner envie de dégommer le patriarcat, le tout entre deux éclats de rire.
- Promesse : Un jour, être féministe sera la norme. En attendant, on fait des spectacles !
Que vous soyez un.e fan de la première heure de Camille & Justine, ou simplement curieux.se d’un humour engagé et intelligent, ce spectacle est un rendez-vous essentiel.
Informations Pratiques & Réservation
|Artiste
|Camille Giry (Duo Camille & Justine)
|Spectacle
|Ça va bien se passer
|Date
|Vendredi 20 mars 2026
|Heure
|20h30
|Lieu
|L’Aria – Espace Culturel (Rue du 11 Novembre 1918, 31700 Cornebarrieu, près de Toulouse)
|Public
|À partir de 12 ans
|Tarifs
|Plein Tarif : 23 €
|Tarif Réduit : 18 €
|Tarif Jeune (- de 28 ans) : 12 €
|Réservation
|Billets disponibles sur le site de L’Aria