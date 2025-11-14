vendredi , 14 novembre 2025

RIRES ET RÉVOLUTION : CAMILLE GIRY DÉGOMME LE PATRIARCAT À L’ARIA !

14 novembre 2025 Articles, Spectacles

Le phénomène Camille Giry (du duo Camille & Justine) se lance en solo avec « Ça va bien se passer » à L’Aria (Cornebarrieu) le vendredi 20 mars 2026 à 20h30 !

Elle est féministe. Elle est drôle. Et elle vous prouve que l’un n’empêche pas l’autre, bien au contraire !

Camille Giry, connue pour former le duo Camille & Justine qui cartonne sur les réseaux sociaux avec plusieurs centaines de milliers d’abonné.es, se lance en solo avec son premier one-woman-show : « Ça va bien se passer ».

Pendant une heure, entre rires et réflexions profondes, Camille s’attaque de front aux clichés. Elle est souvent définie comme « féministe », et elle compte bien vous prouver que, franchement, c’est carrément cool !

Un Débriefing Hilarant et Implacable

L’artiste, comédienne de formation (Cours Florent) et scénariste (elle a écrit et réalisé son premier court métrage Bâtardes glorieuses en 2023), utilise tout son talent pour un spectacle qui se veut accessible et percutant :

  • Rires et Réflexions : Des chiffres implacables aux métaphores animales, en passant par des émotions brutes et des mauvais mimes.
  • Mission : Donner envie de dégommer le patriarcat, le tout entre deux éclats de rire.
  • Promesse : Un jour, être féministe sera la norme. En attendant, on fait des spectacles !

Que vous soyez un.e fan de la première heure de Camille & Justine, ou simplement curieux.se d’un humour engagé et intelligent, ce spectacle est un rendez-vous essentiel.

Informations Pratiques & Réservation
Artiste Camille Giry (Duo Camille & Justine)
Spectacle Ça va bien se passer
Date Vendredi 20 mars 2026
Heure 20h30
Lieu L’Aria – Espace Culturel (Rue du 11 Novembre 1918, 31700 Cornebarrieu, près de Toulouse)
Public À partir de 12 ans
Tarifs Plein Tarif : 23 €
Tarif Réduit : 18 €
Tarif Jeune (- de 28 ans) : 12 €
Réservation Billets disponibles sur le site de L’Aria

A voir aussi

LA « REINE DE BELGIQUE » CONQUIERT LE ZÉNITH : HELENA EN TOURNÉE À TOULOUSE !

Après avoir triomphé à la Star Academy et remporté un NRJ Music Award, la sensation …

©2006-2025 Toulouse Blog | CNIL N° 1391640

Nous contacter - Mentions légales