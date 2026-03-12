Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain 2026 : La Programmation à ne pas Manquer !

Le printemps s’annonce musical en région toulousaine ! Du jeudi 19 mars au dimanche 29 mars 2026, le célèbre Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain fait son grand retour. À quelques jours du lancement de cet événement culturel incontournable, l’effervescence monte. Entre pointures reconnues à l’international et pépites de la jeune génération, préparez-vous à vibrer aux rythmes des six cordes !

Un Voyage Musical Éclectique aux Portes de Toulouse

L’ambition de cette édition 2026 reste résolument fidèle à son ADN : valoriser et soutenir la diversité de la création guitaristique. Les scènes du Nord toulousain ouvrent grand leurs portes pour célébrer toutes les esthétiques et mettre en lumière l’éclectisme des musiciens.

Que vous soyez amateur de jazz, de blues, de musique cubaine, de rythmes flamencos, de folk envoûtante ou de pop entraînante, le festival promet un voyage exaltant, tendre et original. C’est l’occasion parfaite de découvrir l’immense talent des artistes de la région, mais aussi de ceux venus de bien plus loin.

Un Festival qui Rayonne sur tout le Territoire

La force de ce festival réside également dans son ancrage territorial. Cette année, la belle aventure collective s’étend avec l’arrivée d’une nouvelle ville partenaire : Gratentour, qui rejoint le circuit pour enrichir l’offre culturelle locale.

Au fil des concerts, des expositions, du ciné-concert et des showcases, le public est invité à déambuler à travers plusieurs communes partenaires :

Aucamville

Balma

Bruguières

Fonbeauzard

Gagnac-sur-Garonne

Gratentour (Nouvelle scène !)

Launaguet

Saint-Alban

L’Agenda Complet du Festival 2026

Voici le récapitulatif des événements pour planifier vos soirées. Pensez à réserver, les places partent vite pour les têtes d’affiche !

Date Heure Artiste / Événement Lieu et Ville Tarifs Jeu 19 mars 20h45 The Cinelli Brothers Espace Garonne, Gagnac-sur-Garonne 10 / 12 € Ven 20 mars 19h30 Mauve Salle Clairefontaine, Fonbeauzard Gratuit Ven 20 mars 21h00 Irina González Théâtre Molière, Launaguet 5 / 10 € (Gratuit -12 ans) Sam 21 mars 19h45 Biréli Lagrène, S. Belmondo, R. Vignolo & A. Ceccarelli Le Bascala, Bruguières 20 / 24 / 28 €* Dim 22 mars 17h00 Danger Zoo Salle l’Eclectik, Gratentour 5 € Jeu 26 mars 16h00 Showcase Mélys Cultura, Balma Gratuit Jeu 26 mars 20h30 Oscar Emch Centre Culturel Y. Montand, St Alban 5 / 8 € (Gratuit -12 ans) Ven 27 mars 20h00 Mélys quartet Salle G. Brassens, Aucamville 8 / 10 / 12 € (Gratuit -12 ans) Sam 28 mars 20h00 Kiko Ruiz et son Quartet Salle G. Brassens, Aucamville 8 / 10 / 12 € (Gratuit -12 ans) Dim 29 mars 15h00 Ciné-concert « Le Garçon et le Monde » (Duo Matto) Cinéma Jean Marais, Aucamville 4 €

*À noter : La prestigieuse soirée du 21 mars au Bascala inclura en 1ère partie un concert spécial des écoles de musique.