Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain 2026 : La Programmation à ne pas Manquer !

Le printemps s’annonce musical en région toulousaine ! Du jeudi 19 mars au dimanche 29 mars 2026, le célèbre Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain fait son grand retour. À quelques jours du lancement de cet événement culturel incontournable, l’effervescence monte. Entre pointures reconnues à l’international et pépites de la jeune génération, préparez-vous à vibrer aux rythmes des six cordes !
Un Voyage Musical Éclectique aux Portes de Toulouse
L’ambition de cette édition 2026 reste résolument fidèle à son ADN : valoriser et soutenir la diversité de la création guitaristique. Les scènes du Nord toulousain ouvrent grand leurs portes pour célébrer toutes les esthétiques et mettre en lumière l’éclectisme des musiciens.
Que vous soyez amateur de jazz, de blues, de musique cubaine, de rythmes flamencos, de folk envoûtante ou de pop entraînante, le festival promet un voyage exaltant, tendre et original. C’est l’occasion parfaite de découvrir l’immense talent des artistes de la région, mais aussi de ceux venus de bien plus loin.
Un Festival qui Rayonne sur tout le Territoire
La force de ce festival réside également dans son ancrage territorial. Cette année, la belle aventure collective s’étend avec l’arrivée d’une nouvelle ville partenaire : Gratentour, qui rejoint le circuit pour enrichir l’offre culturelle locale.
Au fil des concerts, des expositions, du ciné-concert et des showcases, le public est invité à déambuler à travers plusieurs communes partenaires :
-
Aucamville
-
Balma
-
Bruguières
-
Fonbeauzard
-
Gagnac-sur-Garonne
-
Gratentour (Nouvelle scène !)
-
Launaguet
-
Saint-Alban
L’Agenda Complet du Festival 2026
Voici le récapitulatif des événements pour planifier vos soirées. Pensez à réserver, les places partent vite pour les têtes d’affiche !
|Date
|Heure
|Artiste / Événement
|Lieu et Ville
|Tarifs
|Jeu 19 mars
|20h45
|The Cinelli Brothers
|Espace Garonne, Gagnac-sur-Garonne
|10 / 12 €
|Ven 20 mars
|19h30
|Mauve
|Salle Clairefontaine, Fonbeauzard
|Gratuit
|Ven 20 mars
|21h00
|Irina González
|Théâtre Molière, Launaguet
|5 / 10 € (Gratuit -12 ans)
|Sam 21 mars
|19h45
|Biréli Lagrène, S. Belmondo, R. Vignolo & A. Ceccarelli
|Le Bascala, Bruguières
|20 / 24 / 28 €*
|Dim 22 mars
|17h00
|Danger Zoo
|Salle l’Eclectik, Gratentour
|5 €
|Jeu 26 mars
|16h00
|Showcase Mélys
|Cultura, Balma
|Gratuit
|Jeu 26 mars
|20h30
|Oscar Emch
|Centre Culturel Y. Montand, St Alban
|5 / 8 € (Gratuit -12 ans)
|Ven 27 mars
|20h00
|Mélys quartet
|Salle G. Brassens, Aucamville
|8 / 10 / 12 € (Gratuit -12 ans)
|Sam 28 mars
|20h00
|Kiko Ruiz et son Quartet
|Salle G. Brassens, Aucamville
|8 / 10 / 12 € (Gratuit -12 ans)
|Dim 29 mars
|15h00
|Ciné-concert « Le Garçon et le Monde » (Duo Matto)
|Cinéma Jean Marais, Aucamville
|4 €
*À noter : La prestigieuse soirée du 21 mars au Bascala inclura en 1ère partie un concert spécial des écoles de musique.