Le programme de la Fête de la Musique à Toulouse

Ce mardi 21 juin, la Fête de la Musique sera célébré aux quatre coins de Toulouse et de son agglomération. Mais quels sont les concerts à faire ?

Après deux éditions sous COVID 19, la Fête de la Musique retrouve une forme plus classique ce mardi 21 juin avec des événements un peu partout dans Toulouse. Des petits comme des grandes scènes, des premières fois aux groupes les plus confirmés, vos oreilles auront droit de découvrir un maximum de musique dans tous les styles. De quoi bien débuter cette semaine après un épisode caniculaire la semaine passée !

Voici donc une sélection pour cette Fête de la Musique à Toulouse tout en sachant que de nombreux bars, restaurants ou guinguettes jouent aussi le jeu de cet événement de début d’été !

Magyd Cherfi, Yvan Cujious et Art Mengo en concert à l’Hotel du Département

Mardi 21 juin à partir de 19h, à l’occasion de la Fête de la Musique, le Conseil départemental organise une soirée au Pavillon République, dans la cour de l’Hôtel du Département, qui réunira le Toulouse Contour, trio toulousain formé par Magyd Cherfi, Yvan Cujious et Art Mengo et l’école de musique A tempo.

Grande Soirée Place Arnaud Bernard

À l’initiative du shop The Crazy Store et en collaboration avec le studio Unitd, venez fêter la musique sur la place Arnaud Bernard !

> https://www.facebook.com/events/1350428252117952/

Le COMDT prend place au Jardin Raymon VI

Le COMDT (Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles) est de retour au jardin Raymond VI pour la Fête de la Musique ! Au programme à partir de 18h : déambulation du groupe de musique de rue, prestations des élèves et bal prof-élèves ! Le soir, retrouvez un bal sur des musiques d’Auvergne avec le Duo Artense (Basile Brémaud et Hervé Capel). Une magnifique soirée en perspective.

De la musique Place de la Trinité

Pour l’occasion, les bars Chez Mamie, Social Toulouse et l’Echanson vous feront danser toute la nuit autour de la fontaine emblématique de la place !

Au programme de cette soirée :

Peter Palace (House)

MA2J (Hiphop/electro)

DEESA (Jungle/breakbeat)

Madgee (Disco/funk)

Plein Phare investit la Place de l’Europe

La fête de la musique est une date importante pour Plein Phare puisqu’elle marque le début de l’histoire du collectif avec l’organisation de son premier événement en 2013. Cette année marque donc le début de leur 9ème année d’existence ! Avec la plus grande scène de musique électronique de la ville, venez célébrer le premier jour de l’été !

> https://billetterie.n-prod.com/after-fete-de-la-musique-rex-toulouse-2022.html

Rendez-vous au Poney Club pour la Fête de la Musique !

Pour cette soirée spéciale, retrouvez la Brigade de la Fête avec Bovalon, De Clary, Gaba, Muffin, Romain Garett, Thomas Jalby et Tonajha !

Plus d’info : https://dice.fm/event/ee73y-la-brigade-de-la-fte-21st-jun-poney-club-toulouse-tickets

Direction l’Usine à Musique

Venez célébrer la Fête de la Musique à l’Usine à Musique !

Au programme :

BALL’S N TITTYS – Les Balls’n Tittys sont un groupe de reprises blues rock un peu garage. Simple et efficace à 4.

CØMA CHILD – Powertrio rock féminin , crée en 2010 reformé en 2020 avec un nouveau Line-up.

CØMA CHILD vous entraîne dans un univers sombre, avec une base rythmique lourde, des textes mélancoliques et introspectifs alliée à des riffs lancinants.

Fête de la Musique à Cugnaux

La ville de Cugnaux organise une soirée pour la Fête de la Musique le 21 juin prochain au Quai des Arts.

Cette année, la Fête de la Musique retrouve ses droits après deux années compliquées en raison du COVID 19. Le temps d’une journée, musiciens professionnels comme amateurs se retrouvent pour des concerts, animations dans plusieurs lieux ou dans la rue. A Cugnaux, c’est au Quai des Arts qui faudra se rendre pour partager un moment convivial.

> https://www.toulouseblog.fr/a-cugnaux-cest-la-fete-de-la-musique-le-21-juin/

La Fête de la Musique à Ma Biche sur le Toit

Venez profiter d’un Dj Set dans un lieu unique en plein cœur du centre ville toulousain !

Ma Biche Sur Le Toit vous accueille pour faire la fête en plein air !

https://www.mabichesurletoit.com/fr

Scène ouverte au Bijou

Le Bijou vous invite à venir accompagnés de vos instruments pour vous produire sur une scène ouverte qui sera installée dans la rue devant le Bijou !

Alors n’hésitez pas à vous joindre à nous pour célébrer le jour le plus long de l’année en musique !

https://www.le-bijou.net/faitesdelamusique

Ambiance brésilienne au Chorus

Une fête aux couleurs du Brésil le jour de la fête de la musique ! Dress code aux couleurs du Brésil vivement encouragé mais non obligatoire !

Programme :

18h30 – 19h : Initiation gratuite au Forró (danse brésilienne) avec Morgan

19h – 21h : apéro, feijoada brésilienne, caipirinhas et percussions

20h30 – 22h : Concert de Samba avec Dona Ana, ça va danser !

22h30 : Playlist brésilienne, musiciens qui veulent faire une jam bienvenus !

La Gayguette fête la musique à la Cafétéria (Rue Boulbonne)

Pour la première fois depuis son lancement La Gayguette fête la musique ! Surprises et sons de folies sont a prévoir dans le quartier St Georges ! Pour la fête de la musique, dès 20h, Mika Rambar et Belladonna, perchées sur leurs balcon, vous feront bouger aux rythmes de tubes que vous connaissez tous !

LA SCÈNE OUVERTE DES BOUTIQUES SAINT GEORGES

Le point d’orgues du mois de juin aux boutiques Saint Georges sera la fête de la musique et cela risque fort de faire du bruit ! Pour cet évènement dont nous avons été privés par la pandémie, les Boutiques Saint Georges ont décidé de mettre en place une scène ouverte. Elles accueilleront le mardi 21 juin, des artistes souhaitant se produire et présenter leur art. Pour cela Les Boutiques Saint Georges mettent à la disposition des musiciens et des chanteurs une scène de 4x3m ainsi qu’un système de sonorisation (pack micros et enceintes). Si le temps le permet cette scène sera installée au niveau de l’entrée Saint Jérôme sur la partie extérieure de la galerie, en revanche si la météo est capricieuse la scène sera installée à l’intérieur de la galerie.

L’évènement se déroulera entre 11h et 21h et verra se succéder les interprètes sur des sessions d’environ 1h.

A Colomiers, Festival Indice 50

Pour fêter le début de l’été, Colomiers lance le Festival Indice 50 le mardi 21 juin avec des animations et la projection en plein air de Baby Driver

> https://www.toulouseblog.fr/la-ville-de-colomiers-lance-le-festival-indice-50/