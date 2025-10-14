Concours : Gagnez vos places : Fénix Toulouse Handball vs Istres le samedi 18 octobre 2025 à 20h00 au Palais des Sports de Toulouse

Le Fénix Toulouse Handball est de retour à la maison pour la 7e journée de Liqui Moly StarLigue ! Le samedi 18 octobre 2025 à 20h00, le Palais des Sports de Toulouse sera le théâtre d’une confrontation cruciale contre Istres Provence Handball.

Les enjeux : une lutte pour le milieu de tableau

Après un début de saison mitigé, ce match est un tournant pour les deux équipes. Le Fénix doit impérativement s’imposer à domicile pour recoller au wagon des équipes visant les places européennes (Top 4).

Istres, de son côté, est en grande difficulté. Classé dans le bas du tableau avec seulement 1 point après 6 journées, le club se bat pour s’éloigner de la zone de relégation (15e et 16e places). Pour les Istréens, chaque point compte dans l’espoir d’éviter la descente en Proligue.

Pour le Fénix, la victoire est indispensable pour distancer Istres et ne pas se laisser entraîner vers le bas du classement. Les Toulousains devront réitérer la performance offensive qui leur avait permis de s’imposer contre Istres lors de leur dernière confrontation à domicile (39-32 en avril 2025).

Classement Liqui Moly StarLigue (avant la 7e journée)

Le match a lieu lors de la 7e journée. Voici le classement général après la 6e journée :

Pos. Club Pts 11 FENIX TOULOUSE 4 … … … 15 ISTRES PROVENCE HB 1

Le Fénix (11e) est à 4 points, Istres (15e) est à 1 point.

Informations pratiques

Lieu : Palais des Sports de Toulouse, 3 Rue du Haras, Toulouse

Date et heure : Samedi 18 octobre 2025, à 20h00

Tarif : Billets disponibles à l’achat (vérifier les prix sur la billetterie officielle du Fénix Toulouse Handball).

Réservation : Fénix Toulouse Handball Venez nombreux soutenir le Fénix dans cette rencontre vitale pour la suite de la saison en Starligue !