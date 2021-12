Le Père Noël s’installe au Centre Commercial Labège 2, près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Père Noël Labège 2 a décidé de faire plaisir aux clients chanceux du centre commercial qui croiseront ses pas. Jusqu’à Noël, il apparaîtra dans les boutiques et règlera leurs achats.

Les emplettes pourraient être gratuites au mois de décembre à Labège 2. Pour être gâté avant le jour J, il suffit de faire ses achats dans une des boutiques du centre, d’être choisi par le Père Noël et laisser la magie opérer. Ceux qui n’auraient pas la chance de voir surgir le Père Noël pour régler leur note plongeront dans une ambiance féerique, ponctuée d’animations étalées tout le mois de décembre.

Un selfie avec le Père-Noel

Installé sur son traineau, il attend petits et grands pour la pose, les mercredis, les week-ends et la semaine qui précède Noël. Un moment merveilleux immortalisé par une photo, remise gracieusement à ses admirateurs.

En porte 5, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h

La chaussette de cadeaux

Une immense chaussette de Noël remplie de présents attend ceux qui tenteront leur chance pour récupérer une surprise à l’aide d’une pince télécommandée. Le Père Noël voit grand, car la chaussette renferme plus de 5 000 € de cadeaux.

En porte 5, du 18 au 24 décembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à18h

Écrire une lettre au Père-Noël ?

Sa boîte aux lettres n’attend plus que les listes des enfants. Il les lira toutes, mais l’une d’entre elle sera tirée au sort et l’heureux élu recevra tous les cadeaux qu’il a tant espérés.

En porte 5, du 1er au 17 décembre

Tenter sa chance aux bornes

Du 6 au 31 décembre, les jeux sur bornes du centre commercial font gagner un an d’essence par jour et 100 000 € en cartes cadeaux (de 10€, 20€ et 50€).

Le Centre Commercial Labège 2 sera ouvert tous les jours jusqu’à Noël dont les dimanches 5, 12 et 19 décembre.