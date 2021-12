Toulouse. Ouverture jeudi des 500 de la Halle de la Cartoucherie

Partager Facebook

Ce jeudi 2 décembre, les 500 de la Halle de la Cartoucherie ouvrent leurs portes avec une programmation spéciale durant ce premier mois.





En attendant leur ouverture en 2023, les Halles de la Cartoucherie lancent leur laboratoire : les 500, petite sœur des Halles qui proposera un espace hybride à la programmation éclectique.

Les 500 c’est un bar, c’est un restaurant, c’est un espace culturel, une conciergerie et c’est surtout un marché diversifié en chantier permanent, un carreau des producteurs, un lieu hybride. C’est le lieu de rencontre des produits de commerçants iconiques locaux et des clients qui cherchent à remplir leurs paniers et à les déguster transformés sur place.

C’est tout ça et encore un peu plus. Les 500 c’est un lieu de vie. Un lieu qui vibre et qui aime et surtout qui permettra à chacun de se projeter dans l’offre que proposera dès son ouverture les halles de la Cartoucherie.

On pourra y retrouver le bar des 500 pour déguster des bières brassées à Cornebarrieu par la microbrasserie BBT et une sélections de boissons locales. Puis, Les canons de la Garonne, un caviste et bar à vins avec une sélection pointue de vins d’Occitanie et d’ailleurs pour mettre en avant des producteurs et des vignes de caractère et d’engagement.

Pour les gourmands, il y a Tata pizza et sa vraie pizza artisanale, classique et créative

Mais aussi deux stands pop-ups de candidats :

> Bloomy : street food version végétale. Bloomy est un savoureux mélange d’authenticité et de créativité, une cuisine gourmande et colorée qui met en avant des produits locaux et bio, dans le respect des saisons

> Wood Smoke : l’art du barbecue Texan, Wood Smoke ce sont des pièces de viandes locales travaillées entières, fumées puis cuites longuement à basse température

C’est aussi une programmation évènementielle intense tout au long du mois :

– Les samedi 4 et dimanche 5 décembre, Mother in Town fait le Noël des 500 avec un marché de Noël spécial kids & famille et une multitude d’animations et de surprises.

– Tous les mercredi, un spectacle original avec les Pauses musicales

– Tous les jeudis, un DJ set voyageur avec un nouvel invité, par les Productions du possible. Ouverture le 2 décembre avec Karmaâ

– Tous les dimanches, un marché de produits fermiers devant les 500

– « Réparer Noël » le samedi 11 décembre, avec des acteurs de la transition écologique et solidaire pour inventer Noël autrement

– Une journée dédiée aux arts urbains le samedi 18 décembre avec ateliers, live painting, marché de créateurs.

Les 500 des Halles de la Cartoucherie !

L’adresse : 1, place de la Charte des Libertés communales, 31300 Toulouse

Facebook : https://www.facebook.com/les500deshalles

Instagram : https://www.instagram.com/les500deshalles/

Site internet : les-500.fr