Le Week-End des Curiosités : L’Ultime Édition Débute ce Soir à Toulouse !

Toulouse, l’heure est venue ! La dernière édition du très attendu Week-End des Curiosités démarre ce soir, et l’ambiance promet d’être à son comble. Vous connaissez déjà la programmation musicale de folie et l’atmosphère unique du Bikini, mais préparez-vous aussi à découvrir les afterclubs et un village d’animations éclectique qui vont faire vibrer le site !

Au programme ce soir :

Sur la Scène Principale du Bikini :

20h05 : ASININE

21h30 : MIKI

22h30 : TUERIE

00h00 : THÉA

01h15 : PERCEVAL

02h30 : AFTER : HALFPIPE RECORDS (pour continuer la fête jusqu’à 5h30 !)

Scène Curiosités :

19h30 : DE FLEUR

20h45 : ANDEOL

21h50 : SPILL TAB

23h00 : TONIQUE & MAN

Scène Swimming Deer :

18h30 : DJ (pour démarrer la soirée en musique)

22h00 : KABYLIE MINOGUE

Pour cette édition qui s’annonce mémorable, le Week-End des Curiosités ne fait pas les choses à moitié. Une fois les concerts terminés, la fête continue jusqu’au bout de la nuit avec des afterclubs de choix. Halfpipe Records et Manigance Club ont carte blanche pour vous faire danser ! Ils prendront les platines du Bikini de 2h30 à 5h30, garantissant une fin de soirée endiablée pour les plus fêtards.

Mais le festival, ce n’est pas que la musique ! Côté stands et animations, le site des Curios se transformera en un véritable marché éphémère. Le dimanche 25 mai, à partir de 15h00 (jour entièrement dédié à la scène locale, ne l’oubliez pas !), vous pourrez déambuler et découvrir une multitude de propositions originales :

Une friperie pour chiner des pièces uniques.

Des stands de piercing et de strass dentaire pour ceux qui aiment l'originalité.

Une librairie pour les pauses culturelles.

Des artistes pour des sessions de tatouage (préparez vos projets !).

Des ateliers de sérigraphie pour repartir avec un souvenir personnalisé.

pour repartir avec un souvenir personnalisé. Et bien d’autres surprises encore !

Ce week-end, c’est l’occasion de vivre pleinement l’esprit des Curiosités : musique, découvertes, et convivialité. Ne manquez pas cette ultime édition qui s’annonce déjà culte !

Infos Pratiques :

Date : Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2025

Lieu : Le Bikini

Tarifs : à partir de 25€

Réservations :

Le Bikini