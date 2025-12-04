LE NOËL RESPONSABLE : GRANDE FÊTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AUX HALLES DE LA CARTOUCHERIE !

Venez célébrer un Noël local, solidaire et éthique ! Les Halles de la Cartoucherie accueillent un marché unique dédié à la seconde main et à l’upcycling, le samedi 13 et le dimanche 14 décembre 2025 !

À l’approche des fêtes, donnez du sens à vos cadeaux ! Les Halles de la Cartoucherie se transforment pour un week-end en un marché foisonnant, entièrement dédié à l’Économie Circulaire, Locale et Solidaire. C’est l’événement idéal pour un Noël responsable, qui soutient les acteurs du territoire et privilégie la consommation durable.

Un Marché Éthique pour Tous les Budgets

Pendant deux jours, les visiteurs pourront déambuler à travers des stands proposant une large diversité d’articles à partir de seulement 5 € :

Mode et Accessoires : Vêtements, chaussures (femme, homme, enfants), sacs à main, bijoux, et fripes de seconde main.

Créations : Objets fabriqués, créations upcyclées et textiles techniques.

Maison et Loisirs : Articles pour la maison et le lifestyle , jouets, vaisselle, brocante, mercerie, et tissus.

Idées Cadeaux Solidaires : Chèques-cadeaux Ma Bibliothèque d’Objets et autres initiatives de l’économie sociale et solidaire.

Vous y trouverez assurément des cadeaux originaux et responsables adaptés à tous les budgets !

Ateliers Créatifs et Animations Engagées

Tout au long du week-end, le marché propose des animations créatives et engagées, accessibles à tous, petits et grands, pour apprendre, créer et s’amuser en conscience :

Zéro Déchet : Atelier Furoshiki pour apprendre à réaliser des emballages cadeaux en tissu réutilisable.

Upcycling Créatif : Création de badges à partir de matériaux récupérés et confection de décorations de Noël issues du recyclage et du réemploi.

Sensibilisation Textile : Stand Stop Fast-Fashion pour mieux comprendre l’impact du textile, et un plaidoyer de Noël pour sensibiliser aux enjeux liés au vêtement.

Un rendez-vous convivial pour consommer autrement pour les fêtes et soutenir une économie plus juste.

Informations Pratiques & Accès