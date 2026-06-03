Le cirque toulousain en ébullition pour la 12e Fête du Lido

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C’est le grand rendez-vous annuel qui fait briller les yeux des petits et des grands ! Du vendredi 12 au dimanche 21 juin 2026, la Fête du Lido s’installe à Toulouse pour célébrer la vitalité et la créativité des arts du cirque.

Articulé autour du célèbre chapiteau géant de 1 400 mètres carrés dressé devant la station de métro Argoulets, l’événement mettra en lumière les talents de demain. Au menu de cette édition festive et 100% gratuite : du cirque contemporain, des cabarets circassiens, des acrobaties, des scènes ouvertes, mais aussi une grande guinguette pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Un événement XXL à la croisée des pratiques

Cette année, l’événement repousse une nouvelle fois les limites de l’imaginaire en alignant 13 spectacles sur 6 jours. Ce sont près de 300 artistes, qu’ils soient amateurs passionnés ou professionnels en devenir, qui se relaieront sur la piste pour émerveiller un public estimé à 5 000 spectateurs.

La Fête du Lido est une occasion unique de voir converger deux mondes qui partagent le même ADN et le même espace d’entraînement :

L’Ésacto’Lido : L’École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie, véritable pépinière internationale qui forme les futurs professionnels (DNSP-AC).

Le Lido : Le Centre municipal historique, aujourd’hui dédié à la pratique amateur, réunissant 250 passionnés dès l’âge de 7 ans.

Les 3 créations professionnelles incontournables (Ésacto’Lido)

Les étudiants et anciens élèves de la filière professionnelle présenteront trois créations majeures, fruits d’un travail d’écriture et de recherche intense :

The Meaning Of Life (1ère année) : Un voyage acrobatique et existentiel, teinté d’humour acide et de poésie marginale. Dirigés par la metteuse en scène Eva Ordóñez (Cirque Pardi!), les 11 étudiants brouillent les frontières entre le réel et l’absurde.

Avant que ça passe (2ème année – Collectif Al Dente) : Treize jeunes artistes mettent en lumière une jeunesse mouvementée, oscillant entre l’urgence, le rêve et le chaos. Une création collective puissante en extérieur.

Rétrofutur (Les Alumni) : Huit anciens diplômés des quatre premières promotions de l’école se retrouvent sur scène pour un joyeux melting-pot créatif, prouvant que les liens tissés sous le chapiteau sont indéfectibles.

Le Programme 2026 en un coup d’œil

Pour vous aider à planifier vos sorties, voici le calendrier détaillé des représentations de cette édition, réparties entre les professionnels (Ésacto’Lido) et les passionnés de tous âges des groupes de création amateurs.

Date Heure Spectacle / Troupe Lieu Ven 12 juin 19h00 The Meaning Of Life (DNSP1) Parc des sports du Bazacle Mer 17 juin 20h30 Rétrofutur (Alumni) Lido (Salle de spectacle) Jeu 18 juin 19h00 Média(bles) 2.0 (Amateurs 9-12 ans) Lido Jeu 18 juin 21h00 Avant que ça passe (DNSP2) Lido (Extérieur) Ven 19 juin 19h00 Mission Cléo-plâtre (Amateurs 9-12 ans) Lido Ven 19 juin 21h00 Je (re)dis oui ! (Amateurs 12-17 ans) Lido Sam 20 juin 16h30 Carton plein (Amateurs 7-9 ans) Lido Sam 20 juin 19h00 Identités remarquables (Amateurs 12-17 ans) Lido Sam 20 juin 20h30 Colibri taille 11 (Adultes) Lido Dim 21 juin 16h00 La mystérieuse rencontre (Amateurs 7-9 ans) Lido Dim 21 juin 17h00 FanFare Future (DNSP1 + Music’Halle + isdaT) Espace Job Dim 21 juin 17h30 Mind, the gap. (Amateurs 12-17 ans) Lido Dim 21 juin 20h30 Flux (Adultes Amateurs) Lido

(Note : La répétition générale publique de « The Meaning Of Life » aura lieu le mercredi 10 juin à 19h au Bazacle).

Informations Pratiques

Cet événement s’intègre dans le cadre de la grande saison « Tout un cirque » de la métropole toulousaine. À noter que les spectacles professionnels partiront ensuite en tournée estivale en France, en Espagne et au Portugal.