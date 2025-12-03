ÉVÉNEMENT SYMPHONIQUE : LE CÉLÈBRE CARMINA BURANA AU ZÉNITH !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ne manquez pas l’interprétation passionnée du Carmina Burana, chef-d’œuvre de Carl Orff, le dimanche 14 décembre 2025 à 16h00 au Zénith Toulouse Métropole !

Le Zénith Toulouse Métropole s’apprête à accueillir l’une des œuvres les plus célèbres et les plus puissantes du XXᵉ siècle : le Carmina Burana de Carl Orff. Composée entre 1935 et 1936, cette cantate scénique est fondée sur un recueil de poèmes lyriques médiévaux.

Interprétés avec une passion et une puissance inouïes par les chœurs et les solistes, ces chants profanes, majoritairement écrits en latin, racontent une histoire universelle et intemporelle : celle de la vie, de la mort, du destin (la fameuse O Fortuna) et surtout, de l’amour.

Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour souligner l’unité essentielle entre la musique, le geste et la parole. C’est l’occasion de vivre l’intensité de cette œuvre magistrale lors d’une représentation exceptionnelle un dimanche après-midi.

Informations Pratiques & Réservation