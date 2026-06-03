Tangopostale 2026 : Le grand retour du festival de tango à Toulouse (Programme du 3 au 12 juillet)

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La Ville Rose s’apprête à renouer avec la passion de l’étreinte argentine ! Du vendredi 3 au dimanche 12 juillet 2026, le festival Tangopostale fait son grand retour pour transformer Toulouse en capitale européenne du tango. Que vous soyez danseur aguerri, débutant curieux ou simple amateur de musique, préparez-vous à une immersion totale avec plus de 100 heures de bal réparties aux quatre coins de la ville.

Un festival accessible, populaire et résolument vivant

Tangopostale n’est pas qu’un simple événement de danse : c’est une véritable célébration populaire qui irrigue tout le tissu urbain toulousain. Pendant dix jours, le tango sort des salles de danse pour s’inviter dans les rues, les jardins, les cafés et les places emblématiques de la ville. L’objectif ? Rendre cette culture accessible à tous.

De la mythique Place Saint-Pierre à la Place Arnaud Bernard, en passant par les bords de Garonne, le festival offre un cadre majestueux à ses célèbres milongas. Au fil des jours, les Toulousains pourront profiter de concerts envoûtants, de conférences captivantes (les fameux Cafés Tango) et de rencontres privilégiées avec des maestros internationaux.

Entre tradition et modernité : 100 heures de bal pour vibrer

Le cœur battant de Tangopostale reste le partage. L’édition 2026 promet une expérience riche, naviguant avec brio entre le tango traditionnel et la scène « néo ». Les puristes pourront user leurs chaussures lors des milongas traditionnelles, tandis que les adeptes de modernité se tourneront vers les Néolongas et les soirées NéoGaronne.

Avec une programmation aussi bien en plein air qu’en salle, les festivaliers profiteront d’une ambiance festive et conviviale. Des initiations gratuites sont d’ailleurs prévues presque tous les jours pour permettre aux novices de faire leurs premiers pas.

📅 La Programmation Complète de Tangopostale 2026

À noter : Des événements en avant-première (expositions, warm-up) débuteront dès le 30 juin pour faire monter la température avant l’inauguration officielle !

En avant-première

Mardi 30 juin au 10 juillet : Exposition photo « Instants de tango » de Marie Hyvernaud à la Communauté Municipale de Santé (CMS).

Jeudi 2 juillet (21h00) : Warm-up de Tangueando avec DJ Amitango à la Maison du Tango.

Vendredi 3 juillet : L’ouverture des festivités

19h00 : Stages (Sacadas, connexion et mécanique du mouvement) au Studio Hop.

20h30 : Soirée d’ouverture (Milonga tradi & Concert) avec le trio Trosman-Maguna-Dorf à la Salle Osète.

22h00 : Néolonga #1 avec concert de Julia Degan au Studio Hop (jusqu’à 5h du matin).

Samedi 4 juillet

En journée : Nombreux stages (Yoga, co-créativité, technique féminine) et exposition.

18h00 : Initiation gratuite au tango argentin sur la Place Arnaud Bernard.

18h30 : Concert « La mélancolie même… quand Barbara rencontre Carlos Gardel » (Salle du Sénéchal).

19h30 : Milonga Tango en el barrio (Place Arnaud Bernard).

21h30 : Néolonga #2 au Studio Hop.

Dimanche 5 juillet

11h00 : Balade tango & patrimoine depuis le Métro Esquirol.

14h00 : Concert gratuit (Peña de musique traditionnelle argentine) au Kiosque du Grand Rond.

21h00 : Milonga Osète avec DJ Lua (Salle Osète) & Néolonga #3 Nocturna (Studio Hop).

Lundi 6 au Jeudi 9 juillet : Le tango au quotidien

Ces quatre jours intensifs rythmeront la semaine toulousaine avec un format convivial, incluant des initiations quotidiennes et des milongas en plein air :

10h00 – 16h30 : Stages intensifs, masterclass de chant de tango et workshops d’orchestre au CRR et à la Salle Osète.

14h30 : « Café Tango » tous les jours à la Librairie Ombres Blanches (histoire de la BD argentine, le pouvoir dans le tango, etc.).

16h00 – 23h00 : Eterna milonga sur la majestueuse Place Saint-Pierre (DJs tournants chaque jour).

17h00 – 23h00 : Soirées NéoGaronne pour les amateurs de musiques alternatives.

21h00 : Noche de Tangueando à la Maison du Tango.

Temps forts : Concert Chimichango le jeudi 9 à 21h00 au Pavillon République.

Vendredi 10 juillet

13h00 – 18h00 : Début des stages avec les maestros Agustina Piaggio & Carlos Espinoza (Salle Osète).

16h00 : Eterna milonga #5 à la Place Saint-Pierre.

21h00 : Grand concert « Tango, un soir à Buenos Aires » avec Pascal Contet et l’Orchestre de Chambre de Toulouse à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines (en partenariat avec le Festival de Toulouse).

Minuit : After Tangueando jusqu’à 4h du matin.

Samedi 11 juillet : Le grand apothéose

11h00 : Balade tango & patrimoine au Théâtre Sorano.

13h00 : Suite des stages avec les maestros.

16h00 : Dernière Eterna milonga sur la Place Saint-Pierre.

21h00 – 05h00 : Grand Bal au Mas Tolosa avec l’orchestre Sonder Tango, DJ Alma y Juan, et démonstrations exceptionnelles des maestros Agustina Piaggio & Carlos Espinoza.

Dimanche 12 juillet : La Despedida (Clôture)

15h30 – 02h00 : Soirée d’adieux (Despedida) au Mas Tolosa avec Apolo Tango, l’Orchestre de Tangueando Toulouse, et l’équipe de DJ néo pour clôturer ces dix jours magiques en beauté.

Informations pratiques, réservations des pass et inscriptions aux stages (places limitées) disponibles directement sur le site officiel de l’événement. N’attendez plus, laissez-vous emporter par l’abrazo cet été à Toulouse !