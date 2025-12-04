EXCEPTIONNEL : VINCENT DEDIENNE CHANTE L’HUMOUR ET LA MÉLANCOLIE À LA SALLE NOUGARO !

Le talentueux Vincent Dedienne présente son nouveau spectacle, « Un lendemain soir de gala », pour deux soirées uniques et poétiques à la Salle Nougaro les mardi 16 et mercredi 17 décembre 2025 à 20h30 !

Après le succès critique et public de ses précédents spectacles, l’humoriste et comédien Vincent Dedienne revient avec un projet audacieux et singulier : « Un lendemain soir de gala ».

Dans cette création, l’artiste transforme les sketchs qui ont fait le succès de son précédent one-man-show… en chansons ! Il ne s’agit pas d’un simple changement de format, mais d’une véritable réinvention artistique.

Entre humour fin et mélancolie délicate, Vincent Dedienne nous livre un concert singulier, tendre et poétique, où chaque morceau révèle une facette intime de ses personnages et de son propre univers. C’est une plongée sensible et inattendue dans l’âme d’un artiste complet.

Attention, Dernière Minute : Il ne Reste Que Quelques Places !

Compte tenu de l’engouement suscité par cet artiste très apprécié, et de l’intimité de la Salle Nougaro, les places pour ces deux représentations exceptionnelles partent à une vitesse folle !

Si vous souhaitez assister à ce concert unique, ne tardez pas : il ne reste que quelques places disponibles pour ces deux soirées de fin d’année.

Informations Pratiques