Le Noël des Halles de la Cartoucherie ce week-end !

Ce week-end, les Halles de la Cartoucherie passe en mode noël avec des spectacles, des concerts, des ateliers, un marché de noël et tant de belles choses avant les fêtes !

A 10 jours de Noël, l’un des lieux les plus populaires de cette rentrée sort les guirlandes et se prépare à une grande fête. Les Halles de la Cartoucherie déploient son savoir faire pour nous offrir trois jours exceptionnels les 15, 16 et 17 décembre. Au programme : marché de créateur·ices et marché gourmand, spectacles pour enfants, ateliers, gourmandises de Noël, cadeaux de seconde main, manège insolite, jeux, table-ronde… Un tout pour préparer sereinement les fêtes de fin d’année et passer un moment magique !

Infos : halles-cartoucherie.fr

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

– De 18h à 20h :

Carrousel Titanos : Attraction foraine décalée et régressive, à l’univers foutraque et détraquée

Table ronde : C’est quoi un Noël responsable ?

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

– De 10h à 12h30 et de 15h30 à 17h : Carrousel Titanos

Attraction foraine décalée et régressive, à l’univers foutraque et détraquée

– De 10h à 20h : Marché de Noël

Cadeaux de la seconde chance, stands de créateurs·ices, friperie de fête, vente de paniers gourmands solidaires par Cop’Cop, collecte de doudous solidaire

– De 10h à 12h30 : concert de Gospel

Kathy Boyé chante Noël, entouré des voix de Vocal Colors et des choeurs des Soulidaruty Gospel Singers

– 11h : Spectacle pour enfants sur la place du marché avec la Cie Fabulouse

« La surprise du Pôle Nord [magie] » : Tenez-vous prêt à suivre les péripéties magiques de Lou l’aventurière ! La féérie de Noël à retrouver dans un spectacle de magie, interactif et familial

– 17h : Spectacle tout public – Le Poil Flou

15m² – Cohabitation en espace réduit, lecture tout terrain, haute voltige en pyjama

[mouvement acrobatique, théâtre et musique]

– Et des ateliers tout l’après-midi : confection de cadeaux, micro tissage, broderie flash, upcycling objets, tatouages éphémères.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

– De 10h à 12h30 et de 15h30 à 17h : Carrousel Titanos

Attraction foraine décalée et régressive, à l’univers foutraque et détraquée

– 11h : Spectacle pour enfants sur la place du marché avec la Cie Fabulouse

« La surprise du Pôle Nord [magie] » : Tenez-vous prêt à suivre les péripéties magiques de Lou l’aventurière ! La féérie de Noël à retrouver dans un spectacle de magie, interactif et familial

Spectacle enfants – Cie Fabulouse

– De 11h à 18h : Marché de Noël

Cadeaux de la seconde chance, stands de créateurs, friperie de fête, vente de paniers gourmands solidaires par Cop’Cop, collecte de doudous solidaire

– Des ateliers tout l’après-midi : micro tissage, broderie flash, broderie enfant, atelier cadeaux Furokishi, upcycling objets, tatouages éphémères.