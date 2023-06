Le Musée des Augustins ouvre partiellement pour l’été !

Partager Facebook

Du 24 juin au 16 octobre 2023, le musée des Augustins ouvrira partiellement cet été pour accueillir le public de manière originale. La réouverture totale du musée est prévue au début de l’année 2025.

Le musée des Augustins ouvrira partiellement lors de la prochaine saison estivale : du 24 juin au 16 octobre, les Toulousains et les visiteurs pourront de nouveau franchir les portes du musée, dans une configuration originale. L’église du musée dévoilera un accrochage renouvelé. Le grand cloître et son jardin, véritable ilot de verdure et de calme, seront accessibles et un espace café sera proposé dans l’espace enchanteur du petit cloître.

. Fermé pour d’importants travaux de rénovation, il ouvrira exceptionnellement ses portes cet été pour mettre en valeur l’histoire du lieu, raconter les collections, partager les enjeux des travaux en cours. Le tout dans une ambiance ludique, le parcours faisant aussi la part belle à la bande dessinée !

Le parcours

Le public aura accès au petit cloître Renaissance, au grand cloître du XIVe siècle ainsi qu’à l’église du musée. L’entrée se fera à l’arrière du musée, rue Antonin Mercié, compte-tenu des travaux de réaménagement de la rue de Metz.

> Dans le petit cloître

Le petit cloître sera le lieu d’accueil des visiteurs. Un espace café et petite restauration sera proposé durant toute la période aux horaires d’ouverture : cette offre nouvelle répondra aux attentes multiples des visiteurs pour qui les lieux culturels doivent être aujourd’hui également des lieux de vie et de détente. Ils y trouveront également des informations sur les travaux du musée, leurs enjeux et leur calendrier.

> Dans le grand cloître

Les visiteurs pourront profiter de la beauté du lieu et du jardin, remarquables et appréciables dans un centre-ville animé. Ils découvriront aussi des informations sur l’histoire du bâtiment et ses évolutions au fil des siècles.

> Dans l’église

Un accrochage original, centré sur l’identité toulousaine et la place que le musée des Augustins y occupe depuis le XIXe siècle, sera proposé, en suivant plusieurs thématiques : « Toulouse », « les Augustins », « Héros et héroïnes ». De nombreux dispositifs de médiation seront intégrés à ce parcours, afin d’inciter à la participation, à la réflexion, à la pratique artistique, au jeu…

Les travaux au musée

Afin d’offrir de meilleures conditions d’accès et de visite à tous les visiteurs, des travaux sont en cours au musée des Augustins. Après la restauration des verrières du XIXème siècle, l’accessibilité interne du bâtiment a été améliorée. Ces travaux s’accompagnent d’un renouvellement de l’accrochage des œuvres, d’une refonte de la scénographie et d’une révision totale des outils d’aide à la visite dans le sens d’une accessibilité universelle. Le centre de documentation du musée a fait lui aussi l’objet d’un réaménagement complet.

Ces travaux vont être complétés par la construction d’une aile résolument contemporaine et d’un nouveau parvis, conçus par l’architecte portugais de renommée internationale Aires Mateus, qui formeront le nouvel accueil du musée. Implanté face à la rue de Metz, jouxtant le cloître, ce nouveau pavillon offrira un véritable espace d’accueil, une boutique et permettra une arrivée de plain-pied dans le cloître.

La réouverture totale du musée est prévue au début de l’année 2025.