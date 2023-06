L’humoriste Ben en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ben présentera son troisième spectacle « Il a beaucoup pleuvu » à la Comédie de Toulouse ce jeudi 22 juin 2023.

Unique en son genre, Ben s’est fait une spécialité de l’humour absurde en quelques années. L’humoriste a été aperçu aux cotés d’Arnaud Tsamère mais aussi sur le canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Il nous revient à Toulouse avec un troisième spectacle « Il a beaucoup pleuvu ».

Ben explique très bien l’idée de ce seul en scène : « C’est mon troisième spectacle, et depuis le premier, y’a quelques trucs qui ont changé. Davantage de bougies sur mon gâteau, un peu moins de cheveux sur ma tête, et je vis avec des gens complètement immatures qui défoncent mon frigo, bousillent mon canapé, maltraitent la langue française, mais qui sont beaucoup plus drôles que n’importe quel humoriste. Enfin, sauf moi, évidemment. »

Tout un programme à la Comédie de Toulouse ce jeudi 22 juin.

Infos : www.lacomediedetoulouse.com