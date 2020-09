Le Metronum de Toulouse fait sa rentrée ce weekend !

Partager Facebook

Les 19 et 20 septembre, redécouvrez le Metronum de Toulouse avec de nombreux rendez-vous.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Metronum fait sa rentrée et vous ouvre ses portes ! Une [re]visite en musiques et en images pour vivre des moments créatifs, participatifs et immersifs, sous le signe de la convivialité. Venez [re]découvrir Le Metronum en partageant le « faire ensemble » : « do it together » !

Le programme du weekend :

sam 19 sept

MISTER TEAM

La Fanfare Mister Team de Toulouse est là pour vous faire danser, chanter et rire jusqu’à épuisement.

sam 19 sept > dim 20 sept

PREPARED OASIS PAR SAÅAD

Saåad est un projet de musique expérimentale toulousain fondé en 2009 par Romain Barbot, il s’attaque cette fois-ci au Metronum avec l’installation sonore et visuelle « Prepared Oasis » , une pièce propice au voyage où les nappes de synthétiseur modulaire se confrontent à la musique concrète pour créer un décor unique et mystérieux. Utilisant les multiples canaux de diffusion de la grande salle du Metronum, différents points d’écoute vous sont proposés, autant de lectures différentes d’une même réalité.

sam 19 sept > dim 20 sept

DONOTEAT (FRESQUE)

Suivez la réalisation in situ de Thomas Deudé, graphiste et artiste toulousain résident de l’Atelier TA, un « work in progress » au cœur du patio du Metronum !

sam 19 sept > dim 20 sept

FRISSONS & HANNETON (SÉRIGRAPHIE)

Frissons & Hanneton c’est de la sérigraphie artisanale, 100% fait main par 2 créateurs locaux, ils invitent les visiteurs à participer à leur recherche chromatique, à imprimer des logotypes inspirés de l’identité du lieu, à s’essayer à la composition automatique et le temps d’une visite à découvrir comment fonctionne le procédé sérigraphique.

dim 20 sept (horaires : 14h30 / 15h30 / 16h15)

DÉFIS MUSICAUX AVEC TOPOPHONE

Un challenge musical à faire seul, entre amis ou en famille, un joyeux moment en perspective pour découvrir le Metronum en s’amusant avec l’asso Topophone.

https://metronum.toulouse.fr/