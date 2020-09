Ouverture du Festival ManifestO 2020 à Toulouse !

Partager Facebook

Ce vendredi 18 septembre, la 18e édition du festival ManifestO donne rendez-vous Place Saint Pierre à Toulouse jusqu’au 3 octobre 2020. Près de 22 000 visiteurs sont attendus pendant deux semaines et trois weekends.

C’est parti ! Le festival ManifestO est de retour ce vendredi 18 septembre pour notre plus grand plaisir. Jusqu’au 3 octobre, les toulousains pourront découvrir de nombreuses expositions au ManifestO village installé place Saint Pierre comme l’an dernier où plus de 22 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les artistes. Cette année, c’est 12 talents émergents qui ont été sélectionné par le jury du festival. Chaque photographe retenu dispose d’un container de cargo de 20 pieds afin d’y présenter son travail. Cette année, Jean Christian BOURCART est l’invité de la 18ème édition du festival.

Sélectionnés par le jury présidé par JC Bourcart et constitué de Valérie Mazouin, Florence Drouhet Claude Belime et ManifestO, les lauréats de cette édition 2020 sont :Jean-Pierre Angei, Frédéric Bourcier, Patrick Cockpit, Axelle de Russé, Philippe Fourcade, Matilda Holloway, Nathalie Lescuyer, Laure Maugeais, Odile Meylan, Abdul Saboor, Eric Supiot, Ugo Woatzi. Ils auront à coeur de confronter leur vision à l’ensemble des travaux exposés. A l’honneur également les photographies de Marine Lecuyer, Hervé Baudat, Olivier Papegnies et le Grand Prix de l’ETPA.

En plus des expositions, ManifestO organise des visites publiques commentées par les artistes, des tables-rondes, des conférences et un week-end de lectures gratuites de portfolios, en partenariat avec l’Espace Saint-Cyprien et la Galerie du Chateau d’Eau.

Programmation du weekend d’ouverture :

VENDREDI 18 SEPTEMBRE DE 19H00 A 23H00 (Inauguration du Village ManifestO)

19h00: Ambiance musicale par Dj set, DJ No Breakfast

20h00: Ouverture des 16 expositions en containers en présence des artistes et des partenaires

21h30: Projection sur écran géant en bord de Garonne. Découvertes en images

23h00: fermeture des expositions Place Saint-Pierre

Buvette et restauration sur place

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 DE 14H00 A 23H00

De 14h00 à 16h30: Rencontres et discussions avec les lauréats du festival autour de leurs œuvres.

16h30: Rencontres et discussions avec Jean Christian Bourcart autour de son exposition.

17h00: L’enseignement de la photographie aujourd’hui.

18h30: Table ronde sur Le statut de l’artiste, du photographe auteur, sa situation statutaire et financière suite au confinement.

21h30: Projection sur écran géant en bord de Garonne.

Jean-Christian Bourcart propose un voyage à travers sa production photographique et vidéo qui retrace son parcours depuis ses débuts comme photographe de mariage, puis photojournaliste, metteur en scène, artiste. Cet aventurier de l’image qui n’a pas froid aux yeux, dévoile une vision kaléidoscopique qui évoque, informe et interroge notre expérience humaine, politique et spirituelle. Une projection de photographies et de vidéos commentées par l’auteur. La projection sera suivie d’une signature à la librairie du festival

Plus d’infos : www.festival-manifesto.org