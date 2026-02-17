Le Metronum bascule dans la « vrai vie » avec le tout premier Show des Colleurs !

Alerte pépite locale ! Vous avez sans doute déjà vu passer leurs sessions créatives sur vos écrans : depuis un an, le concept est simple mais redoutable, inviter des artistes à composer un morceau de A à Z en seulement 48 heures. Le mercredi 18 février 2026 à 20h00, le projet quitte Internet pour s’emparer de la scène du Metronum pour une grande première : Le Show des Colleurs n°1.

Une plongée dans la nouvelle vague toulousaine

Organisée par l’association L’Oreille Rousse, cette soirée est une véritable célébration de la création spontanée. Pour ce baptême du feu au Metronum, l’équipe a réuni un plateau de haut vol représentant la diversité et l’effervescence de la scène actuelle :

HYL

Amber Maze

Elzeard

Squiller

Miszellany

Entourés de l’équipe des « Colleurs », ces artistes interpréteront les titres nés de leurs collaborations express, mais aussi des réarrangements inédits de leurs propres répertoires.

Un concert « One Shot » à ne pas rater

C’est la particularité de l’événement : ce spectacle a été pensé comme une expérience unique. Il ne sera joué qu’une seule fois. L’objectif ? Mettre en avant la curiosité, le partage et l’adrénaline de la scène. C’est une occasion rare de découvrir les coulisses de la création musicale et de vibrer avec ceux qui font bouger les lignes à Toulouse (et au-delà).

La bande est excitée, les morceaux sont prêts, il ne manque plus que le public pour transformer cet essai virtuel en succès bien réel !

Infos Pratiques