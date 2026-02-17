Simon Chouf en double dose : Nouvel album au Bijou et spectacle engagé au Metronum !

La scène toulousaine peut compter sur son électron libre. En mars, Simon Chouf s’empare de deux lieux emblématiques de la Ville Rose pour présenter deux facettes de son univers : l’une frontale et poétique pour les adultes, l’autre révoltée et ludique pour les plus jeunes.

« À l’attaque » : Le grand saut au Bijou

Les jeudi 19 et vendredi 20 mars à 21h00

C’est dans l’intimité du Bijou que Simon Chouf a choisi de baptiser son nouvel album, « À l’attaque ». Fidèle à sa réputation de chanteur à fleur de peau, il y explore nos urgences contemporaines. Entre surveillance de masse, soif de vivre et crise climatique, ses textes mordent autant qu’ils s’envolent.

Sur scène, attendez-vous à un équilibre fragile et précieux entre corde sensible et corde raide. Ses chansons dessinent un paysage où les oiseaux-drones croisent les larmes de la mer, portées par une colère douce et un amour résilient. Un rendez-vous immanquable pour ceux qui aiment la chanson française qui pense et qui vibre.

« La Révolution des Animaux » : Le jeune public s’insurge au Metronum

Les dimanche 22 et lundi 23 mars

Changement d’ambiance (mais pas de conviction) au Metronum. Simon Chouf y présente sa nouvelle création dédiée aux enfants : « La Révolution des Animaux ». Librement inspiré du célèbre roman de George Orwell, ce spectacle transforme la scène en un grand bazar musical.

Accompagné d’un trio complice, l’artiste raconte la révolte d’animaux épris de justice et d’égalité. Un conte moderne qui, derrière ses airs de fête, invite les plus jeunes à réfléchir sur des notions essentielles : liberté, pouvoir et entraide. Une excellente porte d’entrée pour initier les citoyens de demain à la philosophie, tout en musique.

Infos Pratiques

Au Bijou (Concerts album) :

Dates : 19 & 20 mars à 21h

Tarif : 14,80€ – 12,80€ – 9,80€

14,80€ – 12,80€ – 9,80€ Lieu : 123 avenue de muret 31300 Toulouse

Au Metronum (Spectacle Jeune Public) :