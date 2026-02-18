Beauzelle : « Elles en Action » revient pour une 2ème édition dédiée à l’égalité !

En mars, la ville de Beauzelle, proche de Toulouse, se mobilise ! Pour la deuxième année consécutive, l’événement « Elles en Action » s’empare de la commune avec un programme riche pour célébrer l’égalité femmes-hommes. Entre humour sur scène et défi sportif solidaire, deux temps forts attendent les citoyens.

1. Stand-up Comedy Show : Un plateau paritaire pour rire de tout

Jeudi 5 mars 2026 à 21h – Salle Garossos

Parce que l’humour est l’une des meilleures armes pour faire bouger les lignes, Beauzelle propose une soirée de stand-up inédite. Le concept ? Un plateau 100% paritaire où deux humoristes femmes et deux humoristes hommes se partagent la scène pour un mix explosif de punchlines et de réflexions.

Avec : Alice Lombard, Marine Richard, Tommy Bourbigot et Tomy Vay.

Réservation obligatoire :

Tarif : 12€ / gratuit – 16ans

2. Le défi « 1000 km pour l’égalité » : Sport et solidarité

Samedi 21 mars 2026 de 9h à 12h – Grange du Barricou

Chaussez vos baskets ! L’objectif est collectif : cumuler ensemble 1000 kilomètres pour porter haut les couleurs de l’égalité. Que vous soyez grand sportif ou marcheur du dimanche, plusieurs parcours sont proposés : 1 km, 2 km, 5 km et 10 km.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) sera également de la partie avec des stands et des animations ludiques autour de l’égalité fille-garçon.

À savoir pour les participants :