Le MEET in Space de Toulouse, prévu en juin, annulé

Le Grand rendez-vous de l’Espace prévu à Toulouse au mois de juin est annulé. Il aura lieu, certainement, en 2022.

Du 17 au 19 juin prochain, Toulouse devait recevoir le salon MEET in Space ( ou Global Space). Avec la crise du Coronavirus, la tenue de cet événement international ne peut avoir lieu. Le chantier du nouveau parc des Expositions est à l’arrêt et ne semble pas prêt pour dans trois mois. Le confinement bloque le travail des entreprises de BTP. Aucune date de reprise est envisageable et donc pas de date de livraison possible pour le MEET Toulouse.

Le MEET, le nouveau parc des Expos, est composé d’un grand hall de 40 000m2, un centre de convention et de Congrès de 15 000m2 et d’une aire d’exposition extérieure.

Version repensée du Toulouse Space Show, le MEET in Space devait réunir tous les deux ans les professionnels du spatiale pour la première fois dans le nouveau parc des expositions de Toulouse pour faire de ce moment un grand moment. N’oublions pas que Toulouse possède des grands noms du spatial, et c ‘est donc un enjeu majeur pour la ville rose et son économie.

Côté report, on attend encore des dates même si le choix se porte plus pour un report en 2022 qu’en 2021. En effet, l’an prochain, en juin 2021 donc, c’est le salon du Bourget !

Le MEET doit recevoir aussi la Foire de Toulouse du 20 au 29 juin 2020. Les dates sont maintenues pour le moment.