Le Marché du TO s’installe à Ernest Wallon

Le samedi 24 juillet, après la rencontre TO XIII v Dewsbury, aura lieu la 1ère édition du Marché du TO dans le salon Prairie des Filtres, surplombant la pelouse des Sept Deniers.

Le Marché du TO, reproduisant l’atmosphère si appréciée d’un authentique marché, sera l’occasion de terminer cette journée de la meilleure des manières : autour des produits « made in terroir » proposés par Thomas FANTINI et ses équipes de Skandi & Pergo Traiteur.

Les convives pourront ainsi circuler librement afin de découvrir les spécialités proposées sur les différents stands à thèmes, convenant à tous les goûts, pour ensuite les déguster en bonne compagnie sur les mange-debout et les chaises hautes à disposition, le tout dans une ambiance où règneront bonne humeur et convivialité.