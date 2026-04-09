Crimes à Saint-Sernin : La Comédie Policière Hilarante qui Fait Trembler La Comédie de Toulouse

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Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le polar ! Après les triomphes retentissants de Toulouse j’adore et de Folle du stade Toulousain, Éric Carrière (la plume acerbe des Chevaliers du Fiel) s’attaque à un nouveau genre : la comédie policière. Avec Crimes à Saint-Sernin, préparez-vous à une enquête explosive mêlant mystère et cascades de rires. Portée par la tornade Angélique Pancheri, cette création 100 % toulousaine s’installe à La Comédie de Toulouse d’avril à juin 2026. Voici pourquoi il faut absolument mener l’enquête.

Un Cluedo déjanté avec vue sur la Basilique

L’intrigue nous plonge directement au cœur de la Ville Rose. Le point de départ ? Un appartement surplombant l’emblématique place Saint-Sernin, où vient d’être commis un mystérieux meurtre. Très vite, les interrogatoires s’enchaînent, les indices improbables se multiplient, et les personnages hauts en couleur transforment la scène de crime en un véritable théâtre de l’absurde.

Le coup de génie d’Éric Carrière est de jouer habilement avec les codes classiques du thriller tout en les dynamitant à coups de répliques cinglantes. Les spectateurs sont tenus en haleine du début à la fin, cherchant à démasquer le coupable entre deux fous rires face à des situations toujours plus rocambolesques.

Angélique Pancheri et une troupe qui met le feu aux planches

Pour donner vie à ce texte sur-mesure, il fallait un casting à la hauteur. Mission accomplie avec la présence de la « Ferrari de l’humour toulousain » : l’irrésistible Angélique Pancheri. Toujours aussi charismatique et généreuse sur scène, elle mène cette enquête d’une main de maître, alternant moments de tension feinte et pures fulgurances comiques.

Mais elle n’est pas seule dans cette aventure ! Elle est brillamment épaulée par une troupe d’excellents comédiens dont la complicité saute aux yeux : Patrice Ortega, Ludovic Mérot, Romain Simancas et Erwann Le Berre. Ensemble, ils forment un quintet redoutable qui ne laisse aucun répit au public.

3 bonnes raisons de foncer voir ce spectacle

Si vous cherchez la sortie culturelle parfaite pour le printemps 2026, ne cherchez plus. Crimes à Saint-Sernin coche toutes les cases :

Un ancrage 100 % local : Une intrigue, un auteur, et des acteurs toulousains. Les références à la Ville Rose raviront les locaux.

Le style inimitable d’Éric Carrière : L’auteur prouve une nouvelle fois sa maîtrise du rythme comique et du dialogue qui fait mouche.

Un ascenseur émotionnel garanti : Rares sont les pièces qui parviennent à concilier aussi bien le suspense d’un polar et la légèreté d’un pur vaudeville.

Informations Pratiques et Billetterie

Les pièces écrites par Éric Carrière affichent souvent complet très rapidement à Toulouse. Il est fortement recommandé d’anticiper la réservation de vos places. (Attention, la pièce est déconseillée aux enfants de moins de 8 ans).

Spectacle : Crimes à Saint-Sernin

Auteur : Éric Carrière (Les Chevaliers du Fiel)

Dates des représentations : Du 11 avril au 26 juin 2026 (les vendredis et samedis soirs à 20h30)

Lieu : La Comédie de Toulouse – 16 rue Saint-Germier, 31000 Toulouse

Durée : 1h45

N’attendez plus pour réserver vos places et participer à l’enquête : La Comédie de Toulouse